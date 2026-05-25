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यूपी : कैदी को परिवार की जनगणना में नहीं करना होगा शामिल, यहां की जाएगी गिनती

Ajay Singh लखनऊ, रामेन्द्र प्रताप सिंह
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जनगणना में अब तक मकानों की गणना हुई। 3 दिनों में मकानों की गणना के साथ नजरी नक्शा बनाने का काम पूरा हो गया। सोमवार से व्यक्तियों की गणना और घर में उपलब्ध सुविधाओं का ब्योरा जुटाने का काम शुरू होगा। परिवार की परिभाषा रसोईं पर आधारित है। एक रसोई पर जितने लोग आश्रित होंगे वह सभी परिवार के सदस्य होंगे।

यूपी : कैदी को परिवार की जनगणना में नहीं करना होगा शामिल, यहां की जाएगी गिनती

UP News : इस बार जनगणना में परिवार की परिभाषा पूरी तरह अलग कर दी गई है। जेल में रह रहे कैदियों की गणना ‘जेल परिवार’ के रूप में होगी। कैदी के परिवार को अपने परिवार की जनगणना में शामिल नहीं करना होगा। जनगणना निदेशालय ने सभी से सही जानकारी देने की अपील की है।

जनगणना में अब तक मकानों की गणना हुई। तीन दिनों में मकानों की गणना के साथ नजरी नक्शा बनाने का काम पूरा हो गया। सोमवार से व्यक्तियों की गणना और घर में उपलब्ध सुविधाओं का ब्योरा जुटाने का कार्य शुरू हो जाएगा। परिवार की परिभाषा रसोईं पर आधारित है। एक रसोई पर जितने लोग आश्रित होंगे वह सभी परिवार के सदस्य होंगे। इसमें किसी संस्थान में रहने वाले और एक ही रसोई से भोजन प्राप्त करने वाले असंबंधित व्यक्तियों के समूह को संस्थागत परिवार माना जाएगा। इसमें जेल में रहने वाला कैदी भी जेल परिवार का सदस्य होगा।

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जनगणना में बोर्डिंग हाउस, मेस, हास्टल, बचाव गृह, निगरानी गृह, भिखारी गृह, आश्रम, वृद्धाश्रम, बाल गृह, अनाथालय आदि को संस्थागत परिवार माना गया है। लेकिन संस्था में काम करने के बाद यदि उसी संस्था में अन्य कमरों में रहते हैं और अलग खाना बनाने हैं तो प्रत्येक को अलग परिवार माना जाएगा। कमरों को अलग जनगणना मकान माना जाएगा।

जनगणना में आरडब्ल्यूए का लिया जाएगा सहयोग

शहर में जनगणना अभियान को प्रभावी और सुचारु रूप से पूरा कराने के लिए अब रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों का सहयोग लिया जाएगा। इस संबंध में नगर निगम प्रशासन ने सभी जोनल अधिकारियों और जनगणना चार्ज अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। अपर नगर आयुक्त एवं नगर जनगणना अधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि 25 मई को शाम 5:30 बजे लालबाग स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी।

बैठक की अध्यक्षता नगर आयुक्त गौरव कुमार करेंगे। इसमें शहर की प्रमुख आरडब्ल्यूए और यूआवासीय सोसायटियों के पदाधिकारी शामिल होंगे। नगर निगम ने निर्देश दिए हैं कि सभी जोनल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों की प्रमुख सोसायटियों के प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत संपर्क करें।

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भीषण गर्मी में जनगणना जुलाई बाद कराने की मांग

जवाहर भवन इन्दिरा भवन कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष मीना सिंह ने गर्मी को देखते हुए जनगणना के कार्य से जुलाई या जुलाई माह के बाद कराने की मांग मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर किया है। कहा कि भीषण गर्मी में जनगणना न कराई जाए।

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Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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