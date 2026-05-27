यूपी : प्राइमरी शिक्षकों का अपने जिले में तैनाती का सपना फिलहाल टूटा, तबादलों पर लगा ब्रेक

Primary teachers transfers : तबादलों पर ब्रेक की वजह से वर्षों से अपने गृह जनपद आने का इंतजार कर रहे शिक्षकों को निराशा हाथ लगी है। जनगणना का पहला चरण 20 जून तक चलेगा। दूसरा चरण अगले साल फरवरी में होगा। जनगणना का काम अगले साल मार्च तक चलेगा। ऐसे में स्थानांतरण नहीं किया जा सकता।

UP Primary Schools : उत्तर प्रदेश के प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों का अपने जिले में नौकरी का सपना फिलहाल टूट गया है। उनका अंर्तजनपदीय (एक जिले से दूसरे जिले में) स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। गर्मी की छुट्टियों में शिक्षक जनगणना का काम कर रहे हैं और ऐसे में शिक्षकों का तबादला नहीं हो सकता। शिक्षकों के तबादले गर्मी की छुट्टियों और शीतकालीन अवकाश के दौरान ही किए जा सकते हैं। ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से अब यह स्थानांतरण सत्र शून्य ही हो जाएगा।

तबादलों पर ब्रेक की वजह से वर्षों से अपने गृह जनपद आने का इंतजार कर रहे शिक्षकों को निराशा हाथ लगी है। जनगणना का पहला चरण 20 जून तक चलेगा और दूसरा चरण अगले साल फरवरी में होगा। जनगणना का काम अगले साल मार्च तक चलेगा। ऐसे में स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। फिलहाल, शिक्षक मांग कर रहे हैं कि उन्हें अपने गृह जनपद में स्थानांतरण की सुविधा दी जाए। स्थानांतरण नीति के तहत शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाए। जिससे उन्हें भी राहत मिल सके।

अधिकारियों के पास पहुंच रहे शिक्षक नेता उधर, तबादलों की मांग को लेकर लगभग रोज ही शिक्षक संगठन और जनप्रतिनिधि विभागीय अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं। उधर, विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा हालात में एक जिले से दूसरे जिले में शिक्षकों के तबादले नहीं हो सकते।

बताया जा रहा है कि कई जिलों में बड़ी संख्या में शिक्षक 10 से 15 सालों से तैनात हैं। उनका कहना है कि परिवार से दूर रहकर वे अपनी परिवारिक जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि पिछली बार तबादला नीति के तहत करीब पांच सौ शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया था लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षक इससे वंचित रह गए थे।