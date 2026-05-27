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यूपी : प्राइमरी शिक्षकों का अपने जिले में तैनाती का सपना फिलहाल टूटा, तबादलों पर लगा ब्रेक

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
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Primary teachers transfers : तबादलों पर ब्रेक की वजह से वर्षों से अपने गृह जनपद आने का इंतजार कर रहे शिक्षकों को निराशा हाथ लगी है। जनगणना का पहला चरण 20 जून तक चलेगा।  दूसरा चरण अगले साल फरवरी में होगा। जनगणना का काम अगले साल मार्च तक चलेगा। ऐसे में स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। 

यूपी : प्राइमरी शिक्षकों का अपने जिले में तैनाती का सपना फिलहाल टूटा, तबादलों पर लगा ब्रेक

UP Primary Schools : उत्तर प्रदेश के प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों का अपने जिले में नौकरी का सपना फिलहाल टूट गया है। उनका अंर्तजनपदीय (एक जिले से दूसरे जिले में) स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। गर्मी की छुट्टियों में शिक्षक जनगणना का काम कर रहे हैं और ऐसे में शिक्षकों का तबादला नहीं हो सकता। शिक्षकों के तबादले गर्मी की छुट्टियों और शीतकालीन अवकाश के दौरान ही किए जा सकते हैं। ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से अब यह स्थानांतरण सत्र शून्य ही हो जाएगा।

तबादलों पर ब्रेक की वजह से वर्षों से अपने गृह जनपद आने का इंतजार कर रहे शिक्षकों को निराशा हाथ लगी है। जनगणना का पहला चरण 20 जून तक चलेगा और दूसरा चरण अगले साल फरवरी में होगा। जनगणना का काम अगले साल मार्च तक चलेगा। ऐसे में स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। फिलहाल, शिक्षक मांग कर रहे हैं कि उन्हें अपने गृह जनपद में स्थानांतरण की सुविधा दी जाए। स्थानांतरण नीति के तहत शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाए। जिससे उन्हें भी राहत मिल सके।

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अधिकारियों के पास पहुंच रहे शिक्षक नेता

उधर, तबादलों की मांग को लेकर लगभग रोज ही शिक्षक संगठन और जनप्रतिनिधि विभागीय अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं। उधर, विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा हालात में एक जिले से दूसरे जिले में शिक्षकों के तबादले नहीं हो सकते।

बताया जा रहा है कि कई जिलों में बड़ी संख्या में शिक्षक 10 से 15 सालों से तैनात हैं। उनका कहना है कि परिवार से दूर रहकर वे अपनी परिवारिक जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि पिछली बार तबादला नीति के तहत करीब पांच सौ शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया था लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षक इससे वंचित रह गए थे।

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शिक्षक समायोजन मामले सत्यापन और निस्तारण

उधर, प्राइमरी शिक्षकों के समायोजन के मामले में सरकार ने कोर्ट को बताया है कि कई जिलों से बड़ी संख्या में आपत्तियां मिली हैं। इनका सत्यापन और निस्तारण किया जा रहा है। बता दें कि कोर्ट का आदेश है कि पूरे प्रदेश में सरप्लस शिक्षकों की पहचान फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट सिद्धांत के आधार पर की जाए। यानी पहले तैनात किए गए शिक्षक को बाद में तैनाती पाने वाले शिक्षक की तुलना में प्राथमिकता मिलेगी। कक्षा छह से आठ तक के सब्जेक्ट टीचर्स के मामले में यह व्यवस्था सब्जेक्टवाइज लागू होगी। न्यायालय ने आदेश दिया है कि सभी आपत्तियों का निस्तारण 20 जून तक कर लिया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई तीन जुलाई 2026 को होगी।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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