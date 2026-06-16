यूपी में प्राइमरी स्कूल 24 जून तक बंद, समर वेकेशन का नया आदेश जारी, अब कब से कब तक रहेगी छुट्टी?
यूपी में प्राइमरी स्कूल अब 24 जून तक बंद रहेगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने समर वेकेशन का नया आदेश जारी किया है। अब 20 मई 2026 से 24 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा।
UP School Closed: उत्तर में मंगलवार से परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल गर्मियों की छुट्टी के बाद खुले। अब प्राइमरी और उच्च प्राइमरी 24 जून तक बंद कर दिए गए हैं।उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि तय की गई है। नया आदेश जारी किया है। अब 20 मई 2026 से 24 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। 25 जून 2026 से विद्यालय पुनः खुलेंगे और पठन-पाठन शुरू होगा।
अपर मुख्य सचिव, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से ग्रीष्मकालीन अवकाश के कैलेंडर को बढ़ा दिया गया है। लू चलने और अत्याधिक गर्मी होने के कारण विद्यालयों को 16 जून से खुलने के बावजूद बंद करने की नौबत आती है। जिला स्तर पर डीएम गर्मी के कारण विद्यालयों को बंद करते हैं। जिससे कठिनाई आती है। ऐसे में अब ग्रीष्मकालीन अवकाश को बढ़ा दिया गया है। विद्यालयों के लिए आवश्यक प्रबंध करने को 22, 23 व 24 जून को भी स्कूल आएंगे। वह टाइम टेबल, मिड डे मील की तैयारी, पाठ्य-पुस्तकों की तैयारी, साफ-सफाई व अन्य व्यवस्थाएं करेंगे। यही नहीं 21 जून को भी विद्यालय खोलकर वह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। योग दिवस पर छात्रों को भी स्कूल बुलाया जाएगा। फिलहाल एक शैक्षिक 220 दिन की पढ़ाई कराना अनिवार्य होगा।
आपको बता दें कि मंगलवार को परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल गर्मियों की छुट्टी के बाद खुले। स्कूल खुलने पर विद्यार्थियों का रोली व टीका लगाकर शिक्षक स्वागत किया। पहले दिन मिड डे मील में खीर भी खिलाई गई। पहले उत्तर प्रदेश के प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूलों में 20 मई से लेकर 15 जून तक विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश था। बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि वह स्कूलों की साफ-सफाई सुनिश्चित करें। गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुलने पर उत्सवपूर्ण माहौल में छात्रों का स्वागत रोली व टीका लगाकर किया जाए। अनुपस्थित छात्रों के अभिभावकों से संपर्क कर शिक्षक उन्हें बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करें।
सभी विद्यार्थियों को हर हाल में पाठ्य-पुस्तकें पहुंचाई जाएं
सभी विद्यार्थियों को हर हाल में पाठ्य-पुस्तकें पहुंचाई जाएं। जर्जर भवनों में पढ़ाई न कराई जाए। फिलहाल बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना में लगी हुई है। वह 20 जून के बाद ही खाली होंगे। ऐसे में पढ़ाई प्रभावित होगी। वहीं दूसरी ओर एसआईआर के कार्य पूरा होने के बावजूद भी शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं किया गया है। एसडीएम की ओर से जिलों में आदेश जारी कर उन्हें रोका गया है। वहीं गर्मियों की छुट्टी खत्म होने के बाद भी अभी तक प्रदेश में सभी प्राथमिक स्कूलों में पूरी किताबें नहीं पहुंच सकी है। यानी गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूल खुलने पर भी उन्हें किताबों का इंतजार करना होगा।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें