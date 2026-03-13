प्राथमिक स्कूलों में जन्म प्रमाणपत्र-आधार के बिना भी दाखिला, माता-पिता को करना होगा ये काम
पहली अप्रैल से शुरू हो रहे स्कूल चलो अभियान के पहले चरण से पूर्व बच्चों को स्कूलों में दाखिला देने के निर्देश दिए गए हैं और कहा गया कि अध्यापकों की ओर से किसी भी बच्चे को जन्म प्रमाण-पत्र अथवा आधार पहचान सम्बन्धी दस्तावेजों के अभाव में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।
यूपी में नए शिक्षण सत्र में प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को बिना जन्म प्रमाणपत्र व आधार के भी दाखिला होगा। मुख्य सचिव एस पी गोयल ने गुरुवार को सभी जिलों के जिलाधिकारियों के नाम सर्कुलर जारी कर ये निर्देश दिए हैं। पहली अप्रैल से शुरू हो रहे स्कूल चलो अभियान के पहले चरण से पूर्व बच्चों को स्कूलों में दाखिला देने के निर्देश दिए गए हैं और कहा गया कि अध्यापकों की ओर से किसी भी बच्चे को जन्म प्रमाण-पत्र अथवा आधार पहचान सम्बन्धी दस्तावेजों के अभाव में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।
साथ ही बच्चों के सम्बन्ध में अभिभावक द्वारा दी गई सूचनाएं स्कूलों में दाखिले के लिए मान्य होगा। माता-पिता को केवल सूचना देनी होगी जो मान्य रहेगी। सर्कुलर में कहा गया है कि ‘स्कूल चलो अभियान का संचालन प्रथम चरण में शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में एक अप्रैल से 15 अप्रैल तक तथा द्वितीय चरण एक जुलाई से 15 जुलाई, तक किया जाएगा। शैक्षिक सत्र 2026-2027 में स्कूल चलो अभियान के सुचारू संचालन से संबंधित तैयारियां 31 मार्च से पूर्व ही अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी।
यह भी कहा गया है कि स्कूल चलो अभियान आरम्भ होने के पूर्व जिले स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाए, जिसमें जिले की रणनीति एवं कार्ययोजना तैयार की जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों को आवश्यक निर्देश प्रसारित किए जाएं तथा निर्देशों का अनुपालन कराया जाए।
यह भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक विद्यालय में स्कूल चलो अभियान के पूर्व अभिभावकों के साथ अनिवार्य रूप से बैठक कर उन्हें बच्चों के नामांकन के लिए प्रेरित किया जाए।इसके अलावा बालिकाओं की शिक्षा को विशेष प्राथमिकता देने को कहा गया है क्योंकि विभिन्न कारणों यथा धरेलू कार्यों, सामाजिक कारणों अथवा विद्यालय की अधिक दूरी होने के कारण बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह जाती है।
कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में अपवंचित वर्ग की बालिकाओं को प्रवेश दिलाया जाए। इसके अतिरिक्त स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से विद्यालयों में बालिका नामांकन को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही अभियान के सुचारु संचालन के लिए समग्र शिक्षा के एमएमईआर मद से प्रत्येक जिले को 5 लाख रुपये, प्रत्येक ब्लॉक को 10 हजार रुपये तथा प्रत्येक विद्यालय को 2.500 रुपये विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के लिए आवंटित की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।और पढ़ें