यूपी के प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए गुड न्यूज, टीचर को लेकर आया आदेश

संक्षेप: यूपी के प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए गुड न्यूज आ रही है। अब प्रदेश प्रत्येक प्राइमरी और अपर प्राइमरी में न्यूनतम दो शिक्षक अनिवार्य रूप से होंगे। इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी किया है।
Mon, 17 Nov 2025 06:24 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर आई है। अब प्रदेश प्रत्येक प्राइमरी और अपर प्राइमरी में न्यूनतम दो शिक्षक अनिवार्य रूप से होंगे। इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक ने सोमवार को आदेश जारी किया। इसके बाद एकल शिक्षक वाले स्कूलों को एक शिक्षक और मिल जाएंगे। इससे बच्चों की पढ़ाई और ठीक से हो सकेंगी। दो शिक्षक होने पर स्कूलों में शिक्षा और बेहतर होगी।
