महिला के सिर पर धारदार हथियार से वारकर हत्या, घर के बाहर चारपाई पर पड़ा मिला शव

यूपी के प्रयागराज में फूलपुर थानाक्षेत्र के कुतुबपट्टी उर्फ अहियापुर गांव में गुरुवार की देर रात घर के बाहर सोते समय महिला की सिर पर धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी गई। परिजनों को शुक्रवार को सुबह चारपाई पर सुशीला लहूलुहान मिली। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर डीसीपी गंगानगर फोर्स के साथ पहुंचे। हालांकि हत्या की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। मृतका के पति की तहरीर पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

कुतुबपट्टी उर्फ अहियापुर निवासी राजेंद्र कुमार भारतीया पैर व एक आंख से दिव्यांग है। लकवाग्रस्त होने से पिछले कई साल से घर पर ही रहता है। पति की बीमारी व बेरोजगारी की वजह से पत्नी 47 वर्षीय सुशीला पास के ही ढोकरी गांव के एक निजी विद्यालय में दाई का काम करती थी। घर पर बेटी सीता, रूपा व बेटा राज और वृद्ध सास हैं, जबकि दो बेटी शीला व नीलू की शादी हो चुकी है।

सुशीला गुरुवार की रात घर के बाहर चारपाई पर मच्छरदानी लगाकर सोई थीं। परिवार के अन्य सदस्य कमरे में सोए थे। देर रात अज्ञात हमलावर सुशीला के सिर पर धारदार हथियार से प्रहार कर फरार हो गए। शुक्रवार की सुबह बच्चे जगाने पहुंचे तो सुशीला चारपाई पर लहूलुहान मिलीं। शोरगुल सुनकर आसपास के ग्रामीण पहुंच गए। पुलिस ने सुशीला को सीएचसी भेजा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सिर और चेहरे पर चोट के निशान थे।