सुहाग की सेज से उठकर दुल्हन प्रेमी संग भागी, लड़की के परिवार को चुकानी पड़ी इसकी कीमत
यूपी के प्रयागराज में एक महिला शादी होते ही अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। घटना मऊआइमा की है। शादी के सीजन में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। विदा होकर ससुराल पहुंची दुल्हन पहली ही रात सुहाग सेज से उठकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई।
यूपी के प्रयागराज में एक महिला शादी होते ही अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। घटना मऊआइमा की है। शादी के सीजन में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। विदा होकर ससुराल पहुंची दुल्हन पहली ही रात सुहाग सेज से उठकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। कहा जा रहा है कि लड़की ने परिवार के दबाव में आकर शादी की थी। इसके बाद लड़की के परिवार वालों ने शादी में हुए खर्च को लौटाकर सारी कीमत चुकाई। बाद में थाने में पंचायत के जरिए मामला सुलझाया गया, जहां कन्या पक्ष को वर पक्ष का शादी खर्च लौटाना पड़ा।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार मऊआइमा थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती की शादी जौनपुर जिले में तय हुई थी। दो मई को धूमधाम से बारात आई और तीन मई को दुल्हन विदा होकर ससुराल पहुंची। उसी रात दुल्हन घर के बाहर बने शौचालय में शौच को जाने का बहाना बनाकर निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी देर तक तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला तो परिजन परेशान हो गए। पूछताछ के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि लाल जोड़े में एक युवती को बाइक पर एक युवक के साथ जाते देखा गया है।
सूचना मिलने पर वर पक्ष ने जौनपुर के केराकत थाने में शिकायत दी। पुलिस दुल्हन की तलाश में मऊआइमा पहुंची और दोनों पक्षों को लेकर केराकत थाने गई। मंगलवार को दिनभर चली पंचायत में कन्या पक्ष ने स्वीकार किया कि युवती का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग था और वह इस शादी से राजी नहीं थी। सामाजिक दबाव के चलते शादी कराई गई थी। बाद में बिरादरी के हस्तक्षेप से दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ और कन्या पक्ष ने वर पक्ष को शादी का खर्च वापस कर दिया। इसके बाद मामला शांत हो गया है, लेकिन क्षेत्र में घटना चर्चा का विषय बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
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