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सुहाग की सेज से उठकर दुल्हन प्रेमी संग भागी, लड़की के परिवार को चुकानी पड़ी इसकी कीमत

May 06, 2026 09:34 am ISTSrishti Kunj प्रयागराज
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यूपी के प्रयागराज में एक महिला शादी होते ही अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। घटना मऊआइमा की है। शादी के सीजन में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। विदा होकर ससुराल पहुंची दुल्हन पहली ही रात सुहाग सेज से उठकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई।

सुहाग की सेज से उठकर दुल्हन प्रेमी संग भागी, लड़की के परिवार को चुकानी पड़ी इसकी कीमत

यूपी के प्रयागराज में एक महिला शादी होते ही अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। घटना मऊआइमा की है। शादी के सीजन में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। विदा होकर ससुराल पहुंची दुल्हन पहली ही रात सुहाग सेज से उठकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। कहा जा रहा है कि लड़की ने परिवार के दबाव में आकर शादी की थी। इसके बाद लड़की के परिवार वालों ने शादी में हुए खर्च को लौटाकर सारी कीमत चुकाई। बाद में थाने में पंचायत के जरिए मामला सुलझाया गया, जहां कन्या पक्ष को वर पक्ष का शादी खर्च लौटाना पड़ा।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार मऊआइमा थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती की शादी जौनपुर जिले में तय हुई थी। दो मई को धूमधाम से बारात आई और तीन मई को दुल्हन विदा होकर ससुराल पहुंची। उसी रात दुल्हन घर के बाहर बने शौचालय में शौच को जाने का बहाना बनाकर निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी देर तक तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला तो परिजन परेशान हो गए। पूछताछ के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि लाल जोड़े में एक युवती को बाइक पर एक युवक के साथ जाते देखा गया है।

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सूचना मिलने पर वर पक्ष ने जौनपुर के केराकत थाने में शिकायत दी। पुलिस दुल्हन की तलाश में मऊआइमा पहुंची और दोनों पक्षों को लेकर केराकत थाने गई। मंगलवार को दिनभर चली पंचायत में कन्या पक्ष ने स्वीकार किया कि युवती का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग था और वह इस शादी से राजी नहीं थी। सामाजिक दबाव के चलते शादी कराई गई थी। बाद में बिरादरी के हस्तक्षेप से दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ और कन्या पक्ष ने वर पक्ष को शादी का खर्च वापस कर दिया। इसके बाद मामला शांत हो गया है, लेकिन क्षेत्र में घटना चर्चा का विषय बनी हुई है।

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Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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