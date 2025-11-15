Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Prayagraj Wife Commit Suicide five days after Husband suicide failing in Competitive exam
पति की खुदकुशी के पांच दिन बाद पत्नी ने भी लगाई फांसी, सदमा नहीं कर पाई बर्दाशत

पति की खुदकुशी के पांच दिन बाद पत्नी ने भी लगाई फांसी, सदमा नहीं कर पाई बर्दाशत

संक्षेप: यूपी के प्रयागराज में पति और पत्नी साथ जिए और साथ मर गए। पति की मौत का सदमा पत्नी बर्दाशत नहीं कर पाई और खुद भी फांसी के फंदे से झूल गई। महिला पति की मौत के बाद से ही डिप्रेशन में थी। पांच दिन बाद उसने खुद भी फांसी लगा ली।

Sat, 15 Nov 2025 12:06 PMSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, प्रयागराज
यूपी के प्रयागराज में पति और पत्नी साथ जिए और साथ मर गए। पति की मौत का सदमा पत्नी बर्दाशत नहीं कर पाई और खुद भी फांसी के फंदे से झूल गई। महिला पति की मौत के बाद से ही डिप्रेशन में थी। पांच दिन बाद उसने खुद भी फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि होलागढ़ इलाके के सराय तालुके सहाबपुर गांव में गुरुवार रात महिला ने घर के अंदर फांसी लगाकर जान दे दी। मामले की जानकारी होने पर परिवार के लोगों ने होलागढ़ पुलिस को सूचना दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बता दें कि महिला के पति ने पांच दिन पूर्व फांसी लगाकर जान दे दी थी। घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मच गया। मामले में मिली जानकारी के अनुसार होलागढ़ थाना क्षेत्र के सराय तालुके सहावपुर गांव निवासी 24 वर्षीया अमिषा गुप्ता पत्नी राजेश कुमार गुप्ता गुरुवार रात घर के अंदर कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। सुबह घटना की जानकारी होने पर परिजनों में कोहराम मच गया है।

अमिषा गुप्ता सराय तालुके सहावपुर गांव के प्रधान एवं गल्ला कारोबारी छेदीलाल गुप्ता की भयाहू थी। अमिषा के पति राजेश कुमार गुप्ता ने पांच दिन पहले फांसी लगाकर जान दे दी थी। राजेश की मौत के बाद से अमिषा गुमसुम रहती थी। गुरुवार रात फांसी अमीषा ने भी फांसी लगाकर जान दे दी। प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि अमिषा गुप्ता के पति राजेश कुमार गुप्ता प्रतियोगी परीक्षा में असफल होने पर आत्महत्या कर लिया था। राजेश के मौत का सदमा अमिषा बर्दाश्त नहीं कर पाई और मौत को गले लगा लिया।

