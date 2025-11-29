पश्चिम बंगाल के महिलाओं-बच्चों वाले गैंग ने यूपी में की लाखों की चोरी, 6 राज्यों में तलाश
शातिर चोर आसपास जिले के नहीं बल्कि अंतरप्रांतीय गिरोह के सदस्य है। पश्चिम बंगाल के इस गिरोह की एक-दो नहीं बल्कि छह राज्यों की पुलिस तलाश कर रही है। पूर्व में गिरोह के कई सदस्य जेल भी जा चुके हैं।
यूपी के प्रयागराज में जार्जटाउन के एक गार्डेन में इंजीनियर की डॉक्टर बेटी की 22 नवंबर को शादी समारोह में 45 लाख की बड़ी चोरी का खुलासा करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। शातिर चोर आसपास जिले के नहीं बल्कि अंतरप्रांतीय गिरोह के सदस्य है। पश्चिम बंगाल के इस गिरोह की एक-दो नहीं बल्कि छह राज्यों की पुलिस तलाश कर रही है। पूर्व में गिरोह के कई सदस्य जेल भी जा चुके हैं।
सूत्रों की मानें तो इसी गिरोह ने उसी दिन अंदावा स्थित एक गेस्ट हाउस में भी 20 लाख रुपये की चोरी को भी अंजाम दिया था। अहम सुराग मिलने के बाद इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयागराज पुलिस की दो टीमें पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी हैं। पुलिस की अब तक की जांच में पता चला है कि शातिर चोर गिरोह अलग-अलग राज्यों में भ्रमण कर बड़ी चोरी को अंजाम देता है। खासकर शादी-विवाह व अन्य बड़े समारोह में मेहमान की तरह शरीक होने के बाद आसानी से चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं।
वारदात को अंजाम देने के बाद ये शातिर पहले से तय जगह पर पहुंचता है और फिर शहर छोड़ फरार हो जाते हैं। जार्जटाउन में चोरी के बाद पुलिस अब तक डेढ़ सौ से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुकी है। इसमें शातिर चोरी के बाद ई-रिक्शा से प्रयागराज जंक्शन की ओर जाता दिखा है। जार्जटाउन थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि शातिर चोर की पहचान की जा चुकी है। पुलिस की दो टीमें संभावित ठिकाने के करीब पहुंच चुकी है।
गिरोह में महिलाएं-बच्चे भी
पुलिस को शातिर चोर गिरोह के बारे में यह भी जानकारी मिली है कि इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। गिरोह के सदस्य अपने ही गांव में शादी करते हैं। इस गांव से होकर आए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हर व्यक्ति का आलीशान मकान है। सभी भौतिक सुख सुविधा तक उपलब्ध हैं।
वारदात के समय नहीं रखते मोबाइल
गिरोह के सदस्य आसानी से पुलिस के हाथ नहीं आते हैं। अधिकांश समय अपने घर व गांव से दूर रहते हैं। वारदात के समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पूर्व में गिरोह के कई सदस्यों को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व अन्य राज्यों की पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।