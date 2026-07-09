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Prayagraj Weather: सावन सी बारिश ने गर्मी से दी बड़ी राहत, प्रयागराज में तीन दिन बरसेंगे बादल

By Srishti Kunj
प्रयागराज
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Prayagraj Weather: आषाढ़ के महीने में हो रही सावन सी बारिश ने गर्मी से बड़ी राहत दी है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रयागराज में तीन दिन बादल बरसेंगे। प्रयागराज में हल्की और मध्यम बारिश गर्मी से राहत दिलाएगी।

Prayagraj Weather: सावन सी बारिश ने गर्मी से दी बड़ी राहत, प्रयागराज में तीन दिन बरसेंगे बादल

यूपी के प्रयागराज में आषाढ़ का महीना सावन के रंग में नजर आने लगा है। बरखारानी फुहारों की बहार लेकर आईं हैं। पिछले दो दिन से रुक-रुक कर हुई बारिश से दिन-रात के तापमान में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटे में 31.5 मिमी बारिश जिले में दर्ज की गई है। सोमवार शाम को शुरू हुआ बारिश का सिलसिला पिछले दो दिन से जारी रहा। तेज हवा, बिजली चमकने के साथ बादल गरजते रहे। बारिश और तेज हवाओं के कारण तीन दिन में लगभग सात डिग्री अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गयी।

आज भी सुबह से ही बारिश शुरू हो गयी। आसमान में बादल छाए रहे। लगातार बारिश होने से गर्मी व उमस से लोगों को काफी राहत मिली। हालांकि बारिश के कारण कई जगह सड़क किनारे जलभराव भी हो गया। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, 14 जुलाई तक गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं।

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सोमवार से हो रही बारिश, उमस से राहत

प्रयागराज में सोमवार को शुरू हुआ बारिश का दौर अभी जारी है। सुबह-शाम हुई हल्की बारिश से गर्मी-उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार नौ से 14 जुलाई तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस बीच 10 जुलाई को झमाझम बारिश होने के आसार हैं। बारिश होने से मौसम सुहावना बना रहा।

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मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, मॉनसून की सक्रियता बढ़ने के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिनों तक बारिश होती रहेगी। 10 से 13 जुलाई के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी व्यापक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने गुरुवार से पूर्व से पश्चिम तक के 30 ज़िलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन ज़िलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज़ हवाओं के साथ आंधी-तूफ़ान की भी संभावना है। इनमें प्रयागराज के आस-पास के जिले शामिल हैं। हालांकि प्रयागराज में भी बारिश होगी लेकिन हल्की से मध्यम बारिश ही रहेगी।

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उमस और चिलचिलाती गर्मी से बेहाल लोगों को बारिश राहत दे रही है। सुबह से ही आसमान में छाए काले बादलों और ठंडी हवाओं के बाद हुई बारिश ने मौसम को बेहद सुहाना बना दिया है। लगातार हो रही इस बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। एक तरफ जहां इस बारिश ने मौसम को खुशनुमा बनाया, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक दावों की पोल भी खोल कर रख दी। महज कुछ घंटों की तेज बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों, मुख्य चौराहों और अंडरपास में भारी जलभराव हो गया है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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