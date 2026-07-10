Prayagraj Weather: बारिश ने दिलाई उमस से राहत-गिरा तापमान, अगले तीन-चार दिन बरसेंगे बादल

प्रयागराज में झमाझम बारिश से तापमान लुढ़का है और लोगों को उमस से राहत मिली है। गुरुवार को जिले में 2.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञानी बोले, अगले तीन-चार दिन बारिश होगी।

यूपी के प्रयागराज में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। झमाझम बारिश से गुरुवार को शहर के कई मोहल्लों में जलभराव हो गया। सुबह 11 बजे बारिश शुरू हुई देखते ही देखते बूंदों ने रफ्तार पकड़ी और पूरी रात तेज से मध्यम बारिश का सिलसिला चलता रहा। गुरुवार को 2.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से गर्मी व उमस से परेशान लोगों को राहत तो मिली लेकिन दुश्वारियां भी बढ़ गईं। वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी झेलनी पड़ी।

गुरुवार को दिन का तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि बुधवार का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस था। यानी एक दिन में 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान में कमी हुई। मौसम विभाग के अनुसार 10 से 15 जुलाई तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक प्रो. शैलेंद्र राय के अनुसार उप्र में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था इसलिए बारिश अधिक हो रही है। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने और मानसूनी हवाओं के सक्रिय रहने के कारण बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।

बादलों की मौजूदगी के कारण तेज धूप निकलने की संभावना कम है। आगामी तीन-चार दिन तक बारिश की स्थिति बनी रहेगी। बारिश से तामपान में अभी और गिरावट होगी। तेज बारिश ने किसानों के चेहरे पर रौनक लौटा दी है। कई दिनों से उमस और गर्मी से परेशान किसानों के लिए बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। बारिश से जिले में धान की रोपाई और बोआई को गति मिलेगी साथ ही पैदावार बढ़ने की उम्मीद है।

30 मिनट की बारिश में सड़क-कॉलोनी लबालब मानसून की पहली तेज बारिश ने नगर निगम के नाला सफाई के दावों की हकीकत सामने ला दी। गुरुवार को लगभग 30 मिनट हुई तेज बारिश के बाद शहर के अधिकांश इलाके जलमग्न हो गए। कई स्थानों पर दो से पांच फीट तक पानी भर गया, जिससे सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। सबसे अधिक परेशानी कोठापार्चा और जाफरी कॉलोनी के लोगों को उठानी पड़ी। कई मोहल्लों में देर रात तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाई।

कोठापार्चा की दुकानों में पानी घुस गया। करेली स्थित जाफरी कॉलोनी के घरों में पांच फीट तक पानी भर गया। पुराने शहर की मार्केट से दुकानदार दुकानों से पानी निकालते रहे। जाफरी कॉलोनी में पानी घुसने से कई घरों में नीचे रखे सामान खराब हो गए। कोठापार्चा जैसे हालात पुराने शहर के अकबरपुर और खुल्दाबाद के रहे। दोनों इलाकों में सड़कों पर दो फीट तक पानी भरा। निरंजन डॉट पुल के नीचे भी काफी देर तक पानी भरा रहा। सिविल लाइंस क्षेत्र के बड़ा डाकघर चौराहे पर हर साल की भांति देर रात तक पानी भरा रहा।

लाउदर रोड के लगभग 200 मीटर हिस्से में दो घंटे तक बालसन चौराहा से मेडिकल चौराहा जाने वाले मार्ग का हिस्सा डूबा रहा। दयानंद मार्ग के लगभग 500 मीटर पर एक घंटा पानी भरा रहा। स्टैनली रोड के मिश्रा भवन चौराहे का एक हिस्सा देर रात तक जलमग्न रहा। बाई का बाग के मुख्य मार्ग और आसपास की गलियों में भी बारिश का पानी रुका रहा। मेडिकल चौराहा और रामबाग फ्लाईओवर के नीचे दोनों ओर सर्विस लेने का हिस्सा जलमग्न रहा।