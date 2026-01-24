Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Prayagraj Villagers Protest Dead Body Burial of woman in Manda brought from Mumbai
सेटेलाइट से जमीन नापकर दफनाया जाएगा मुंबई से यूपी लाए महिला का शव, ये है कारण

सेटेलाइट से जमीन नापकर दफनाया जाएगा मुंबई से यूपी लाए महिला का शव, ये है कारण

संक्षेप:

Jan 24, 2026 01:28 pm ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, प्रयागराज
मुंबई से महिला का जनाजा यूपी में प्रयागराज के मांडा के चफला में दफनाने के लिए लाए जाने का ग्रामीणों ने शुक्रवार को जमकर विरोध किया। बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोक दिया। सूचना पर पहुंचे एसडीएम, एसीपी, वन रेंजर व तहसीलदार मेजा ने वार्ता के बाद 72 घंटे तक मांडा से दूर फ्रीजर में शव सुरक्षित रखा जाए। इस दौरान विवादित जमीन का वन विभाग सेटेलाइट से नाप व चिह्नांकन करेगा, जमीन चिह्नित होने के बाद ही शव को दफनाने पर निर्णय होगा।

चंदौली के मुगलसराय पंचपेंड़वा गांव, थाना अलीनगर निवासी मोहम्मद अख्तर इदरीशी ने मांडा खास निवासी गुड्डू पुत्र हैदर से वर्ष 2024 में मांडा खास मांडवी देवी धाम से आगे चफला में डेढ़ बीघा जमीन खरीदी थी। जमीन खरीदने के बाद अख्तर इदरीशी ने एक वसीयत की इस जमीन में अख्तर व उनकी बीवी शाहजहां बेगम का शव दफनाया जाएगा। 21 अप्रैल 2025 को अख्तर इदरीशी की मुंबई में मौत के बाद उनका शव मांडा लाकर काफी जद्दोजहद के बाद रात 12 बजे उसी जमीन में दफना दिया गया था। उनको दफनाने के बाद मकबरा भी बनाया गया।

गुरुवार सुबह मुंबई के आजाद नगर मलाड़ वेस्ट, थाना मालवनी में सपरिवार रह रहे मोहम्मद अख्तर इदरीशी की पत्नी 50 वर्षीय शाहजहां बेगम का भी इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उनके बेटे आजाद अली व शहजाद अली मुंबई से एंबुलेंस से उनका शव लेकर मांडा आये। जनाजा मांडा में आने की जानकारी पर ग्रामीणों ने मांडा खास मांडवी देवी मार्ग पर बैरियर लगाकर एंबुलेंस का रास्ता रोक दिया और शव दफनाने का विरोध करने लगे। सूचना पर एसीपी मेजा संत प्रसाद उपाध्याय, वन विभाग के रेजर मेजा अजय सिंह, तहसीलदार मेजा यमुना प्रसाद सरोज मांडा थाने आए। काफी देर तक मामले में पंचायत होती रही, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अपराह्न चार बजे एसडीएम मेजा सुरेंद्र प्रताप यादव भी मांडा थाने आए।

सभी अधिकारियों के साथ इंस्पेक्टर मांडा अनिल कुमार वर्मा के नेतृत्व में मांडा थाने, भारतगंज व दिघिया चौकी की पुलिस भी मौके पर गयी। तय यह हुआ कि वन विभाग 72 घंटे के अंदर सेटेलाइट से जमीन की नाप कराकर यह तय करेगा कि संबंधित जमीन विक्रेता, क्रेता की है अथवा वन विभाग की। जमीन निर्धारित होने के बाद ही शव दफनाने की अनुमति दी जाएगी। उधर देर रात परिजन शव लेकर मुगलसराय चले गए और 72 घंटे बाद फैसला होने पर आएंगे। एसीपी मेजा ने बताया कि तब तक मांडा से दूर पीड़ित परिवार को फ्रीजर में शव सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है।

वन क्षेत्राधिकारी मेजा अजय सिंह ने जानकारी दी कि सेटेलाइट से नाप के लिए लखनऊ से टीम बुला लिया गया है, जो शनिवार सायं तक मांडा पहुंच जाएगी। एसडीएम मेजा सुरेंद्र प्रताप यादव ने बताया कि मांडा खास का चालीस साल से नक्शा ही तहसील के पास नहीं है, जिससे जमीन संबंधी विवादों का स्थायी निस्तारण नहीं हो पाता।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Prayagraj News Up News UP Top News अन्य..
