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कांवड़ यात्रा के लिए सावन में प्रयागराज-वाराणसी हाईवे वनवे, शास्त्री पुल पर एंट्री बंद

By Srishti Kunj
वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
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कांवड़ यात्रा के लिए सावन भर प्रयागराज-वाराणसी हाईवे वनवे रहेगा। प्रयागराज में प्रशासन ने यातायात में बदलाव करते हुए रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है। इसके चलते शास्त्री पुल पर एंट्री बंद कर दी गई है। नीचे पढ़ें रूट डायवर्जन की डिटेल।

Kanwar Yatra
कांवड़ यात्रा को लेकर हाईवे और अन्य रूट पर यातायात बदलाव किए गए हैं।

सावन माह में श्रद्धालुओं और कांवरियों की सुरक्षा को लेकर 30 जुलाई से 28 अगस्त तक प्रयागराज में रूट डायवर्जन और वन-वे ट्रैफिक लागू किया गया है। प्रयागराज-वाराणसी हाईवे के बाएं लेन पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, शास्त्री पुल पर भी रोडवेज बसों और भारी वाहनों पर नोइंट्री लागू की गई है।

साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा के लिए अतिरिक्त फोर्स की भी तैनाती की गई है। डीसीपी यातायात नीरज पांडेय के अनुसार, जीटी जवाहर अलोपीबाग चुंगी से वाराणसी मार्ग पर भीटी प्रयागराज सीमा तक बाएं लेन पर वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा, जबकि आवागमन के लिए दाहिने लेन का इस्तेमाल होगा।

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सावन के पहले सोमवार तीन अगस्त के लिए रूट डायवर्जन व्यवस्था एक अगस्त शनिवार की रात दस बजे से शुरू होकर चार अगस्त मंगलवार रात दस बजे तक लागू रहेगी। कांवर यात्रा की सुरक्षित बनाने के लिए वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर सहित अन्य सीमावर्ती पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित किया जाएगा। कांवरियों व श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जाएगी।

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इन मार्गों पर रहेगा रूट डायवर्जन

- कानपुर से वाराणसी को जाने वाले भारी वाहन रामादेवी, जाजमऊ, शहीद चंद्रशेखर आजाद मार्ग, बदरका, अचलगंज, बीघापुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर से वाराणसी की ओर जाएंगे और वापसी भी इसी मार्ग से होगी।

- कौशाम्बी की तरफ से आने वाले वाहन प्रयागराज बाईपास से सोरांव कट से उतरकर भुपियामऊ (प्रतापगढ़), मुंगरा बादशाहपुर, मछलीशहर (जौनपुर) के रास्ते वाराणसी जाएंगे और वापसी करेंगे।

- लखनऊ की ओर से वाराणसी जाने वाले भारी कामर्शियल वाहन रायबरेली, सलोन, प्रतापगढ़, जौनपुर के रास्ते जाएंगे और वापसी भी इसी मार्ग से होगा।

- प्रतापगढ़ की ओर से वाराणसी जाने वाले वाहन प्रतापगढ़, मछलीशहर, जौनपुर के रास्ते रवाना होंगे और वापसी का मार्ग भी यही होगा।

- रीवा की ओर से वाराणसी जाने वाले वाहनों का मनगवां, हनुमना होते हुए आवागमन होगा।

- रीवा से लखनऊ-कानपुर जाने वाले वाहन चित्रकूट, बांदा, चौडगरा, फतेहपुर होकर जाएंगे और वापसी का मार्ग भी यही होगी।

- शहर में लोड व अनलोड वाले वाहन कोखराज बाईपास से पूरामुफ्ती होते हुए धूमनगंज मार्ग से प्रवेश करेंगे।

- वाराणसी के तरफ से आने वाली रोडवेज बसें हंडिया, सहसों, फाफामऊ से प्रयागराज शहर में प्रवेश करेंगी।

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बसों का भी किराया बढ़ जाएगा

कांवड़ यात्रा के कारण यूपी रोडवेज की बसों का भी किराया बढ़ेगा। रूट डायवर्जन के कारण बसे लंबे रूट से चलेंगी और इसी वजह से किराए में भी इजाफा किया जा रहा है। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए बसों के संचालन पर असर नहीं पढ़ेगा।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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