प्रयागराज ट्रिपल मर्डर: मूक बधिर होना बना श्राप, जान बचाने को आवाज भी नहीं लगा सके
प्रयागराज में मूकबधिर दंपती समेत तीन की हत्या कर दी गई। एक ही बेड पर खून से लथपथ मिले तीनों के शव। सिर कूंचकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। मूक बधिर होने के कारण तीनों जान बचाने के लिए आवाज भी नहीं लगा सके।
यूपी के प्रयागराज में शाहगंज के गढ़ीकला मोहल्ले की संकरी गली और घनी आबादी के बीच मकान में सोमवार देर रात हुए तिहरे हत्याकांड की किसी को भनक तक नहीं लगी। यहां तक कि मकान मालिक और अन्य किराएदारों को भी वारदात की जानकारी मंगलवार सुबह हुई। आशंका है कि तीनों के मूकबधिर होने से मदद की आवाज तक नहीं लगा सके और कातिल वारदात को अंजाम देकर आसानी से भाग निकला। फिलहाल, पुलिस मृतकों की शिनाख्त की कोशिश के साथ ही हर बिंदु पर गहनता से पड़ताल कर रही है।
तीन मंजिला मकान के भूतल पर मकान मालकिन सुशीला देवी अपने बेटे पंकज के साथ रहती हैं। प्रथम तल पर मृतक मूकबधिर दंपती और बगल के कमरे में एक युवक, जबकि दूसरे तल पर दो अन्य युवक किराए के कमरे में रहते थे। तीनों युवक रेलवे स्टेशन पर घूम-घूमकर खाने का सामान बेचते हैं। मकान मालकिन सुशीला देवी ने बताया है कि सोमवार रात करीब 11 बजे तक वह जागी थी, तब तक सबकुछ सामान्य था। जबकि, अन्य किराएदार ऋषि, अतुल व धनंजय ने बताया कि रात में कमरे के अंदर से सामान गिरने की आवाज सुनाई पड़ी थी, लेकिन नींद में होने की वजह से ध्यान नहीं दिया।
पुलिस की पूछताछ में पता चला कि कबाड़ कारोबारी श्यामलाल के यहां मूकबधिर दंपती कबाड़ बेचता था। श्यामलाल ने पूछताछ में बताया कि दोनों खुद को कोलकाता का रहने वाला बताते थे। पिछले कई साल से प्रयागराज में रहते थे। जिस मकान में वे अभी रह रहे थे, उसमें करीब ढाई साल पहले भी किराए पर रह चुके थे।
रोहिंग्या अथवा बांग्लादेशी होने की भी चर्चा
ट्रिपल मर्डर के बाद मृतकों की शिनाख्त नहीं होने पर भी सवाल उठने लगे हैं। मकान मालकिन ने बिना आधारकार्ड अथवा किसी अन्य पहचान के किराए पर कमरा दे रखा था। वहीं, आसपास के कुछ लोगों ने मृतकों के रोहिंग्या अथवा बांग्लादेशी होने की भी आशंका व्यक्त की। लोगों का कहना था कि वर्षों से प्रयागराज में रहने के बावजूद आधारकार्ड अथवा अन्य कोई पहचान पत्र नहीं बना था। हालांकि, पुलिस ने इस तरह की चर्चाओं को निराधार बताया है। पुलिस का कहना है कि मृतकों के रोहिंग्या अथवा बांग्लादेशी होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है।
डीसीपी नगर, मनीष शांडिल्य ने कहा कि प्रथम दृष्टया किसी बात को लेकर आपसी विवाद के दौरान हत्या किए जाने की आशंका है। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतकों की शिनाख्त और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें