दिवाली की झालर लगाते हुए चौथी मंजिल से नीचे कार पर जा गिरे शिक्षक, गले में कांच धसने से मौत

संक्षेप: यूपी के प्रयागराज में दिवाली के त्योहार पर एक शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई। केवर घर ही नहीं उनके पड़ोस और मोहल्ले में भी मातम सा छा गया। हालांकि, परिजन शव को उनके पैतृक गांव ले गए हैं। बताया जा रहा है कि शांतीपुरम फाफामऊ निवासी एक शिक्षक की मकान की चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई।

Tue, 21 Oct 2025 08:34 AMSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज, संवाददाता
यूपी के प्रयागराज में दिवाली के त्योहार पर एक शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई। केवर घर ही नहीं उनके पड़ोस और मोहल्ले में भी मातम सा छा गया। हालांकि, परिजन शव को उनके पैतृक गांव ले गए हैं। बताया जा रहा है कि शांतीपुरम फाफामऊ निवासी एक शिक्षक की मकान की चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। हादसा रविवार शाम को हुआ जब वो दीवाली का झालर लगा रहे थे।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से प्रतापगढ़ में पंडित का पुरवा सराय इंद्रावत डेरवा निवासी 50 वर्षीय जगत पाल गुप्ता फाफामऊ के शांतीपुरम में मकान बनाकर परिवार के साथ रहते थे। वह बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षक थे और वर्तमान में प्रतापगढ़ के बिहार ब्लॉक में एआरपी शिक्षक के पद पर तैनात थे। रविवार शाम लगभग सात बजे मकान की चौथी मंजिल पर झालर लगाते समय उनका पैर फिसला और वह नीचे खड़ी स्कार्पियो पर जा गिरे।

गाड़ी पर ऊंचाई से गिरने से गाड़ी का शीशा भी टूट गया। गले में गाड़ी के शीशे से निकले कांच धंसने से वह गंभीर रूप से घायल हुए। गिरते ही उनका परिवार और आस-पास के लोग आवाज सुनकर वहां भागे आए। उन्हें घायल देख उठाया गया और उन्हें तत्काल सिविल लाइंस स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां कुछ देर बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सोमवार को पोस्टमॉर्टम के बाद परिजन शव लेकर पैतृक गांव चले गए। जगत पाल के परिवार में पत्नी, दो बेटी और एक बेटा है।

