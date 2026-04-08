Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कभी शादी के कार्ड से मिलती थी चीनी, आज मांग रहे सिलेंडर; अधिकारियों तक पहुंचे 180 कार्ड

Apr 08, 2026 11:40 am ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, प्रयागराज
share

साहब, बेटी की बारात 20 अप्रैल को आनी है। 400 लोगों का भोजन तैयार होना है। मेहमान 15 से जुट जाएंगे। 15 सिलेंडर की जरूरत है। इसका प्रबंध करवा दीजिए। जिला आपूर्ति कार्यालय में शादी के कार्ड के साथ कुछ ऐसे ही आवेदनों की भरमार पड़ी है। अब तक 180 कार्ड वहां पर आ चुके हैं।

कभी शादी के कार्ड से मिलती थी चीनी, आज मांग रहे सिलेंडर; अधिकारियों तक पहुंचे 180 कार्ड

साहब, बेटी की बारात 20 अप्रैल को आनी है। 400 लोगों का भोजन तैयार होना है। मेहमान 15 से जुट जाएंगे। 15 सिलेंडर की जरूरत है। इसका प्रबंध करवा दीजिए। जिला आपूर्ति कार्यालय में शादी के कार्ड के साथ कुछ ऐसे ही आवेदनों की भरमार पड़ी है। जब से शादी के कार्ड का नियम आया है, जिन घरों में विवाह है, वहां से कार्ड और प्रार्थना पत्र जिला आपूर्ति कार्यालय में पहुंच रहे हैं। अब तक 180 कार्ड वहां पर आ चुके हैं, जिसमें से 50 की डिमांड कंपनियों को भेजी भी जा चुकी है।

झूंसी निवासी विनोद पांडेय के घर में 20 अप्रैल को शादी है। बिटिया के ब्याह के लिए तैयारी तो बहुत पहले कर ली थी। हलवाई ने 12 सिलेंडर की मांग कर ली है, जबकि तीन से चार सिलेंडर घर में लगने की उम्मीद है। अब संकट के दौर में सिलेंडर कहां से लाएं, इस पर चिंता बढ़ गई है। उन्होंने प्रार्थना पत्र डीएसओ कार्यालय में दे दिया है। विनोद पांडेय ने बताया कि बहुत तलाश करने पर रिश्तेदारों से तीन सिलेंडर मिल सका था। अब बाकी का इंतजाम कहां से हो पाए।

ये भी पढ़ें:UP News Live: यूपी के बसों का किराया बढ़ा,बुलडोजर एक्शन के खिलाफ 3 ने लगाई फांसी

मम्फोर्डगंज के जितेंद्र कुमार की बिटिया का ब्याह 28 अप्रैल को है। उन्हें हलवाई के लिए सात सिलेंडर की जरूरत है जो शादी के दिन इस्तेमाल होगा। वहीं हल्दी, महिला संगीत आदि कार्यक्रमों के लिए तीन सिलेंडर की जरूरत है। इसके लिए आवेदन कर रहे हैं। डीएसओ सुनील कुमार ने बताया कि लगातार शादी के कार्ड आ रहे हैं, इसमें से 50 कार्ड की डिमांड भेज चुके हैं। शेष पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि शादी के लिए सभी को सिलेंडर दिलाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कि आज से चार दशक पहले जब चीनी कंट्रोल से मिलती थी तो लोग शादी के कार्ड लगाकर अधिक चीनी लिया करते थे। अब समय बदल गया तो सिलेंडर लिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:बार-बार ट्रैफिक तोड़ा तो महंगा पड़ेगा, योगी कैबिनेट ने नए अध्यादेश को दी मंजूरी

आंख-अंगूठे ने दिया धोखा, लगा रहे दौड़

रसोई गैस की किल्लत के बीच केवाईसी कराने में भी बुजुर्ग उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके अंगूठे और उंगलियों के निशान समय के साथ बायोमीट्रिक मशीन पर अपडेट नहीं हो रहे हैं और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के कारण आईरिस मशीन पर भी काम नहीं हो रहा है। जिले की सभी 144 एजेंसियों पर रोजाना चार से छह ऐसे उपभोक्ता पहुंच रहे हैं।

त्रिवेणी गैस एजेंसी के संचालक मोहित मिश्र ने बताया कि जिन लोगों ने लंबे समय से बुकिंग नहीं कराई है, उनके लिए केवाईसी अनिवार्य है। अगर सभी ओर से परेशानी हो रही तो एक ही विकल्प है कि इन लोगों को आधार केंद्र जाकर अपना आधार कार्ड अपडेट कराना होगा। उन्होंने बताया कि किसी भी उंगली का बायोमीट्रिक मशीन पर निशान न आए, ऐसे मामले बहुत कम हैं।

ये भी पढ़ें:युद्ध से गेहूं के बोरों का संकट, यह करने जा रही योगी सरकार, कैबिनेट की मंजूरी

डीएसी है, फिर भी नहीं मिल रहा सिलेंडर

सिलेंडर की किल्लत के बीच एजेंसियां भी लोगों को परेशान कर रही हैं। मंगलवार के एडीएम नागरिक आपूर्ति विजय शर्मा के पास दर्जनों अधिवक्ता पहुंचे और अपनी समस्या बताई। सभी के कनेक्शन अलग-अलग एजेंसी के थे। उन लोगों ने मोबाइल पर आए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) को दिखाया और बताया कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अधिवक्ताओं ने बताया कि उनकी बुकिंग को काफी समय बीत चुका है। इसके बाद भी अब तक घर सिलेंडर नहीं आया।

किसी का डीएसी 28 मार्च का आया था तो किसी का एक और दो अप्रैल को आया था। अधिवक्ताओं की सूचना पर अधिकारी ने एक-एक कर एजेंसी संचालकों को फोन कर इसका कारण पूछा तो एजेंसी संचालक कुछ बोल नहीं सके। एडीएम ने बताया कि वैसे तो स्थिति सामान्य है, लेकिन कुछ एजेंसियों की शिकायत आ रही है। जिसके बाद डीएसओ को बोला गया है कि सभी एजेंसियों का बैकलॉग एक बार फिर चेक करें। जिससे आम नागरिकों को समस्या न है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Prayagraj News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।