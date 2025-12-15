Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
UP Prayagraj Six lane between ganga two Streams now Pipa Bridge constructed
प्रयागराज में गंगा की दो धारा के बीच सिक्स लेन की भरी जाएगी बुनियाद, अब बन रहा पीपा पुल

यूपी के प्रयागराज में रिंग रोड के अंतर्गत दूसरे चरण में बनाया जा रहा सिक्स लेन पुल गंगा में दो धारा निकलने की वजह से उसकी बुनियाद का कार्य प्रभावित हो गया है। दूसरे चरण में सिक्स लेन पुल का निर्माण कार्य जनवरी 2024 से शुरू कराया गया है।

Dec 15, 2025 08:08 am ISTSrishti Kunj ध्रुव शंकर तिवारी, प्रयागराज
यूपी के प्रयागराज में रिंग रोड के अंतर्गत दूसरे चरण में बनाया जा रहा सिक्स लेन पुल गंगा में दो धारा निकलने की वजह से उसकी बुनियाद का कार्य प्रभावित हो गया है। पुल की बुनियाद यानि पिलर का कार्य पूरा करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प्रयागराज की ओर से पीपे का दो पुल बनाया जा रहा है।

दूसरे चरण में सिक्स लेन पुल का निर्माण कार्य जनवरी 2024 से शुरू कराया गया है। जिसमें नीबी कला, छतनाग से नैनी के सरस्वती हाईटेक सिटी तक कुल 3100 मीटर की लंबाई का पुल बन रहा है। पुल पर कुल 80 पिलर है, जिसमें से 50 पिलर की बुनियाद भरने का कार्य पूरा किया जा चुका है लेकिन पिछले तीन महीने से संगम से आगे गंगा में दो धारा निकली हुई है। एक सरस्वती हाईटेक सिटी की ओर तो दूसरी धारा छतनाग की ओर जा रही है।

दो धारा के बीच में एक टापू भी बन चुका है। जिसकी वजह से पुल के शेष 30 पिलर की बुनियाद भरने का कार्य ठप हो गया है। इसको देखते हुए प्राधिकरण के अधिकारियों ने सरस्वती हाईटेक सिटी की ओर 100 मीटर तो छतनाग से 300 मीटर लंबा पीपे का पुल बनाने का निर्णय लिया है। 100 मीटर का एक पुल बनकर तैयार हो चुका है, जबकि छतनाग की ओर का पुल बनाया जा रहा है। प्राधिकरण के अधिकारियों का दावा है कि दस दिनों के भीतर दूसरा पीपे का पुल तैयार हो जाएगा। ताकि बुनियाद भरने का शेष कार्य पूरा किया जा सके।

कान्ट्रैक्टर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एसपी सोनी ने बताया कि पुल की बुनियाद का कार्य पूरा कराने के लिए पीपे का पुल बनाया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि दो से तीन महीने भीतर बुनियाद भरकर पुल के ऊपरी हिस्से का कार्य शुरू कराया जाए।

