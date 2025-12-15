प्रयागराज में गंगा की दो धारा के बीच सिक्स लेन की भरी जाएगी बुनियाद, अब बन रहा पीपा पुल

संक्षेप: यूपी के प्रयागराज में रिंग रोड के अंतर्गत दूसरे चरण में बनाया जा रहा सिक्स लेन पुल गंगा में दो धारा निकलने की वजह से उसकी बुनियाद का कार्य प्रभावित हो गया है। दूसरे चरण में सिक्स लेन पुल का निर्माण कार्य जनवरी 2024 से शुरू कराया गया है।

यूपी के प्रयागराज में रिंग रोड के अंतर्गत दूसरे चरण में बनाया जा रहा सिक्स लेन पुल गंगा में दो धारा निकलने की वजह से उसकी बुनियाद का कार्य प्रभावित हो गया है। पुल की बुनियाद यानि पिलर का कार्य पूरा करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प्रयागराज की ओर से पीपे का दो पुल बनाया जा रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दूसरे चरण में सिक्स लेन पुल का निर्माण कार्य जनवरी 2024 से शुरू कराया गया है। जिसमें नीबी कला, छतनाग से नैनी के सरस्वती हाईटेक सिटी तक कुल 3100 मीटर की लंबाई का पुल बन रहा है। पुल पर कुल 80 पिलर है, जिसमें से 50 पिलर की बुनियाद भरने का कार्य पूरा किया जा चुका है लेकिन पिछले तीन महीने से संगम से आगे गंगा में दो धारा निकली हुई है। एक सरस्वती हाईटेक सिटी की ओर तो दूसरी धारा छतनाग की ओर जा रही है।

दो धारा के बीच में एक टापू भी बन चुका है। जिसकी वजह से पुल के शेष 30 पिलर की बुनियाद भरने का कार्य ठप हो गया है। इसको देखते हुए प्राधिकरण के अधिकारियों ने सरस्वती हाईटेक सिटी की ओर 100 मीटर तो छतनाग से 300 मीटर लंबा पीपे का पुल बनाने का निर्णय लिया है। 100 मीटर का एक पुल बनकर तैयार हो चुका है, जबकि छतनाग की ओर का पुल बनाया जा रहा है। प्राधिकरण के अधिकारियों का दावा है कि दस दिनों के भीतर दूसरा पीपे का पुल तैयार हो जाएगा। ताकि बुनियाद भरने का शेष कार्य पूरा किया जा सके।