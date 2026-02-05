Hindustan Hindi News
UP Prayagraj SIR more than 7 lakh voters rebated to appear for Notice BLO Documents will be approved
SIR: 7.5 लाख वोटरों को सुनवाई में जाने से दी छूट, बीएलओ को दिए दस्तावेज होंगे मान्य

SIR: 7.5 लाख वोटरों को सुनवाई में जाने से दी छूट, बीएलओ को दिए दस्तावेज होंगे मान्य

संक्षेप:

मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में जो लोग वर्ष 2003 का ब्योरा दे चुके हैं और उनके आलेख्य प्रकाशन में छह प्रकार की विसंगतियां आने के कारण उन्हें नोटिस दिया गया है, उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई में जाने की जरूरत नहीं होगी। केवल बीएलओ को दस्तावेज देकर ही उनका काम पूरा हो जाएगा।

Feb 05, 2026 02:09 pm ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में जो लोग वर्ष 2003 का ब्योरा दे चुके हैं और उनके आलेख्य प्रकाशन में छह प्रकार की विसंगतियां आने के कारण उन्हें नोटिस दिया गया है, उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई में जाने की जरूरत नहीं होगी। केवल बीएलओ को दस्तावेज देकर ही उनका काम पूरा हो जाएगा। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाताओं को बड़ी राहत दी गई है।

छह जनवरी को जब आलेख्य प्रकाशित हुआ था तो जिले में दो लाख 87 हजार मतदाता ऐसे पाए गए थे, जिन्होंने अपने माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी का वर्ष 2003 का ब्योरा नहीं दिया था। इन वोटरों को तो सीधे तौर पर नो मैपिंग में शामिल किया गया। जब एसआईआर के बाद कंप्यूटर में फीडिंग की गई तो कई विसंगतियां मिलीं, जिसमें माता-पिता का ब्योरा तो वर्ष 2003 का दिया था, लेकिन उनकी उम्र 15 वर्ष से कम का अंतर था या फिर 50 वर्ष से अधिक का अंतर था या फिर दादा-दादी की आयु से 40 वर्ष से कम का अंतर था।

ये भी पढ़ें:UP Top News: वोटरों के नाम कटने पर भड़के सांसद, CM योगी ने गिनाईं उपलब्धियां

कंप्यूटर ने ऐसे वोटरों को छांटा तो कुल नो मैपिंग की संख्या 10 लाख 62 हजार हो गई थी। इन्हें भी नोटिस दिया जाना था, लेकिन इनमें आंशिक संशोधन की दरकार थी। मानवीय भूल को देखकर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने पूर्व ही कहा था कि इनके लिए कुछ ऐसा किया जाएगा, जिससे समय पर काम हो सके। अब दो लाख 87 हजार वो मतदाता जिन्होंने अपना या अपने परिजनों का वर्ष 2003 का ब्योरा दिया ही नहीं था, उन्हें तो नोटिस के बाद सुनवाई में जाना होगा, लेकिन शेष सात लाख 74 हजार मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने के लिए केवल बीएलओ को साक्ष्य उपलब्ध कराने होंगे, व्यक्तिगत सुनवाई में नहीं जाना होगा।

एक लाख 68 हजार को नोटिस दिया

प्रयागराज जिले में अब तक कुल एक लाख 68 हजार 376 मतदाताओं को नोटिस दिया जा चुका है, जबकि 42 हजार 213 की सुनवाई हो चुकी है। निर्वाचन से जुड़े अफसरों का कहना है कि वोटर नोटिस मिलने के बाद बताए गए स्थान पर जाकर अपना साक्ष्य दें। जिससे अंतिम सूची में उनका नाम रहे।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी, पूजा मिश्रा ने कहा कि ऐसे वोटर जिन्होंने 2003 का ब्योरा दिया है और उन्हें नोटिस मिला है, वो बीएलओ को अपना दस्तावेज उपलब्ध करा दें। इन लोगों को सुनवाई में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ध्यान रहे, जिन्होंने वर्ष 2003 का ब्योरा नहीं दिया है, उन्हें सुनवाई में जाना होगा।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

Prayagraj News Up News UP Top News
