SIR: 7.5 लाख वोटरों को सुनवाई में जाने से दी छूट, बीएलओ को दिए दस्तावेज होंगे मान्य

मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में जो लोग वर्ष 2003 का ब्योरा दे चुके हैं और उनके आलेख्य प्रकाशन में छह प्रकार की विसंगतियां आने के कारण उन्हें नोटिस दिया गया है, उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई में जाने की जरूरत नहीं होगी। केवल बीएलओ को दस्तावेज देकर ही उनका काम पूरा हो जाएगा। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाताओं को बड़ी राहत दी गई है।

छह जनवरी को जब आलेख्य प्रकाशित हुआ था तो जिले में दो लाख 87 हजार मतदाता ऐसे पाए गए थे, जिन्होंने अपने माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी का वर्ष 2003 का ब्योरा नहीं दिया था। इन वोटरों को तो सीधे तौर पर नो मैपिंग में शामिल किया गया। जब एसआईआर के बाद कंप्यूटर में फीडिंग की गई तो कई विसंगतियां मिलीं, जिसमें माता-पिता का ब्योरा तो वर्ष 2003 का दिया था, लेकिन उनकी उम्र 15 वर्ष से कम का अंतर था या फिर 50 वर्ष से अधिक का अंतर था या फिर दादा-दादी की आयु से 40 वर्ष से कम का अंतर था।

कंप्यूटर ने ऐसे वोटरों को छांटा तो कुल नो मैपिंग की संख्या 10 लाख 62 हजार हो गई थी। इन्हें भी नोटिस दिया जाना था, लेकिन इनमें आंशिक संशोधन की दरकार थी। मानवीय भूल को देखकर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने पूर्व ही कहा था कि इनके लिए कुछ ऐसा किया जाएगा, जिससे समय पर काम हो सके। अब दो लाख 87 हजार वो मतदाता जिन्होंने अपना या अपने परिजनों का वर्ष 2003 का ब्योरा दिया ही नहीं था, उन्हें तो नोटिस के बाद सुनवाई में जाना होगा, लेकिन शेष सात लाख 74 हजार मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने के लिए केवल बीएलओ को साक्ष्य उपलब्ध कराने होंगे, व्यक्तिगत सुनवाई में नहीं जाना होगा।

एक लाख 68 हजार को नोटिस दिया प्रयागराज जिले में अब तक कुल एक लाख 68 हजार 376 मतदाताओं को नोटिस दिया जा चुका है, जबकि 42 हजार 213 की सुनवाई हो चुकी है। निर्वाचन से जुड़े अफसरों का कहना है कि वोटर नोटिस मिलने के बाद बताए गए स्थान पर जाकर अपना साक्ष्य दें। जिससे अंतिम सूची में उनका नाम रहे।