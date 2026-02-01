माघी पूर्णिमा स्नान पर प्रयागराज की शटल बस सेवा ठप, पूर्वांचल और मध्य प्रदेश के यात्री परेशान

संक्षेप: यूपी के प्रयागराज में माघी पूर्णिमा स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने रविवार को नैनी नए पुल और झूंसी पुल पर कॉमर्शियल वाहनों का संचालन बंद कर दिया। इसके चलते शटल बस सेवा पूरी तरह ठप हो गई।

यूपी के प्रयागराज में माघी पूर्णिमा स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने रविवार को नैनी नए पुल और झूंसी पुल पर कॉमर्शियल वाहनों का संचालन बंद कर दिया। इसके चलते शटल बस सेवा पूरी तरह ठप हो गई, जिससे पूर्वांचल, मध्य प्रदेश और मिर्जापुर की ओर जाने वाले यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा।

स्नान के बाद कई यात्री सीधे विद्या वाहिनी अस्थायी बस अड्डे पर पहुंचे, जहां उन्हें बताया गया कि पूर्वांचल (गोरखपुर, जौनपुर आदि) की बसें झूंसी से और मध्य प्रदेश की बसें नैनी से मिलेंगी। लेकिन समस्या यह रही कि दोनों ही पुलों पर कमर्शियल वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया था। यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही शटल बसें भी स्नान पर्व के दिन बंद हो जाने से हालात और बिगड़ गए।

माघ मेले के दौरान चारों मार्गों पर कुल 50 इलेक्ट्रिक शटल बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन स्नान पर्व पर भीड़ बढ़ने के कारण यातायात पुलिस को ट्रैफिक डायवर्जन करना पड़ा। सुबह के समय नैनी स्थित वर्कशॉप से शटल बसें निकलीं, लेकिन धीरे-धीरे उनका संचालन रोक दिया गया। सबसे पहले झूंसी पुल पर वाहनों का आवागमन बंद किया गया, इसके बाद बढ़ती भीड़ के चलते करीब सुबह 8:30 बजे नैनी पुल पर भी यातायात रोक दिया गया।