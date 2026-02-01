Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Prayagraj Shuttle Bus Service Closed on Maghi Purnima Ganga Snan Purvanchal MP passengers Suffering
माघी पूर्णिमा स्नान पर प्रयागराज की शटल बस सेवा ठप, पूर्वांचल और मध्य प्रदेश के यात्री परेशान

माघी पूर्णिमा स्नान पर प्रयागराज की शटल बस सेवा ठप, पूर्वांचल और मध्य प्रदेश के यात्री परेशान

संक्षेप:

यूपी के प्रयागराज में माघी पूर्णिमा स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने रविवार को नैनी नए पुल और झूंसी पुल पर कॉमर्शियल वाहनों का संचालन बंद कर दिया। इसके चलते शटल बस सेवा पूरी तरह ठप हो गई।

Feb 01, 2026 01:38 pm ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
share Share
Follow Us on

यूपी के प्रयागराज में माघी पूर्णिमा स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने रविवार को नैनी नए पुल और झूंसी पुल पर कॉमर्शियल वाहनों का संचालन बंद कर दिया। इसके चलते शटल बस सेवा पूरी तरह ठप हो गई, जिससे पूर्वांचल, मध्य प्रदेश और मिर्जापुर की ओर जाने वाले यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

स्नान के बाद कई यात्री सीधे विद्या वाहिनी अस्थायी बस अड्डे पर पहुंचे, जहां उन्हें बताया गया कि पूर्वांचल (गोरखपुर, जौनपुर आदि) की बसें झूंसी से और मध्य प्रदेश की बसें नैनी से मिलेंगी। लेकिन समस्या यह रही कि दोनों ही पुलों पर कमर्शियल वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया था। यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही शटल बसें भी स्नान पर्व के दिन बंद हो जाने से हालात और बिगड़ गए।

ये भी पढ़ें:अयोध्या के लिए होली पर चलेगी स्पेशल ट्रेन, रोडवेज बढ़ाएगा बसों के फेरे

माघ मेले के दौरान चारों मार्गों पर कुल 50 इलेक्ट्रिक शटल बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन स्नान पर्व पर भीड़ बढ़ने के कारण यातायात पुलिस को ट्रैफिक डायवर्जन करना पड़ा। सुबह के समय नैनी स्थित वर्कशॉप से शटल बसें निकलीं, लेकिन धीरे-धीरे उनका संचालन रोक दिया गया। सबसे पहले झूंसी पुल पर वाहनों का आवागमन बंद किया गया, इसके बाद बढ़ती भीड़ के चलते करीब सुबह 8:30 बजे नैनी पुल पर भी यातायात रोक दिया गया।

क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र सिंह ने बताया कि स्नान पर्व के दौरान पुलों पर सामान्यतः संचालन बंद रहता है। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए पुरामुफ्ती से सिविल लाइंस, फाफामऊ से शांतिपुरम तथा नैनी के अंदर शटल बसों का संचालन जारी रखा गया है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Prayagraj News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |