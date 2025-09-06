UP Prayagraj Seemanchal Express 30 children checked on tip of human Trafficking मानव तस्करी की सूचना पर बिहार की ट्रेन से उतारे 30 बच्चे, 18 बच्चों के माता-पिता नहीं मिले साथ, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Prayagraj Seemanchal Express 30 children checked on tip of human Trafficking

मानव तस्करी की सूचना पर बिहार की ट्रेन से उतारे 30 बच्चे, 18 बच्चों के माता-पिता नहीं मिले साथ

बिहार के जोगबनी से आनंद विहार टर्मिनल जा रही सीमांचल एक्सप्रेस (12487) से मानव तस्करी की सूचना पर आरपीएफ और जीआरपी ने शुक्रवार को 30 बच्चों को उतारा। जांच हुई तो इनमें से 18 बच्चों के परिजन ट्रेन में नहीं मिले, चाइल्ड लाइन की ओर से इन नाबालिगों को सीडब्ल्यूसी की कोर्ट में प्रस्तुत किया गया।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराजSat, 6 Sep 2025 11:49 AM
share Share
Follow Us on
मानव तस्करी की सूचना पर बिहार की ट्रेन से उतारे 30 बच्चे, 18 बच्चों के माता-पिता नहीं मिले साथ

बिहार के जोगबनी से आनंद विहार टर्मिनल जा रही सीमांचल एक्सप्रेस (12487) से मानव तस्करी की सूचना पर आरपीएफ और जीआरपी ने शुक्रवार को 30 बच्चों को उतारा। जांच हुई तो इनमें से 18 बच्चों के परिजन ट्रेन में नहीं मिले, चाइल्ड लाइन की ओर से इन नाबालिगों को सीडब्ल्यूसी की कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें बालगृह भेज दिया गया। वहीं, शेष 12 बच्चों के परिजन साथ में थे। पूछताछ और कागजातों की जांच के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया।

मिर्जापुर स्थित आस्था महिला एवं बाल विकास संस्थान के प्रोग्राम मैनेजर दिव्य प्रकाश शुक्ला ने बताया कि उनकी टीम को बिहार से बच्चों को लुधियाना ले जाने (मानव तस्करी) की सूचना मिली थी। सीमांचल एक्सप्रेस के प्रयागराज पहुंचते ही प्लेटफार्म नंबर तीन पर चाइल्ड लाइन, जीआरपी और आरपीएफ ने जनरल बोगी से 30 बच्चों को उतारा। सभी की काउंसिलिंग की गई। ज्यादातर बच्चे यही कह रहे थे कि मदरसा में पढ़ने जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:बच्चों के विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर महिला को जमकर पीटा, हत्या कर फरार

कुछ के परिजन वहीं काम करते हैं। हालांकि 18 ऐसे बच्चे मिले जिनके परिजन ट्रेन में नहीं थे। इससे पूर्व काउंसिलिंग में नेपाल के भी तीन बच्चे मिले। पूछताछ में बताया कि वे रिश्तेदार के यहां जा रहे थे। वहीं, एक बच्ची मिली जिसके मां-बाप नहीं थे। एसपी जीआरपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि सीडब्ल्यूसी कोर्ट के आदेश पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

सिर्फ तीन को उनके परिजनों को सौंपा

सीमांचल एक्सप्रेस में बीते मंगलवार को भी 15 बच्चों को ट्रेन से उतारा गया था। इनमें 10 नाबालिगों को सीडब्ल्यूसी के निर्देश पर बालगृह में रखा गया है। बिहार के विभिन्न जिलों से उनके परिजन भी आ गए हैं लेकिन शुक्रवार शाम तक सिर्फ तीन बच्चों के परिजन ही उनके जन्म प्रमाण प्रस्तुत कर सके। तीनों बच्चों को उनके परिजनों को सौंपा दिया। बाकी बच्चों के परिजनों प्रमाण पत्र नहीं दे सके हैं। इस प्रकरण में जीआरपी ने मुकदमा दर्ज करके एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) को विवेचना ट्रांसफर कर दिया है।

Prayagraj News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |