स्कूल से लौट रहे छात्र पर चाकू से किया हमला, एक महीने पहले मिली थी धमकी

यूपी के प्रयागराज में थानांतर्गत भलुहा गांव के रहने वाले छात्र को स्कूल से लौटते समय सोमवार दोपहर एक बजे के बाद बाइक सवार लोगों ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों को जानकारी हुई तो वे छात्र को लेकर सीएचसी कोरांव पहुंचे, जहां हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजनों की मानें तो छात्र की हालत गंभीर है।

एसीपी मेजा संत प्रसाद उपाध्याय ने बताया कि परिजनों ने अभी तहरीर नहीं दी है। छात्र होश में आ जाएगा तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। कोरांव थाना अंतर्गत भलुहा गांव का रहने वाला 15 वर्षीय संस्कार शुक्ला पुत्र विनय कुमार शुक्ल कोरांव स्थित गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम में कक्षा 10 का छात्र है। । संस्कार दोपहर बारह बजे परीक्षा देकर निकला था। उसके बाद वह कोचिंग गया, जहां आज अवकाश होने के कारण वह साइकिल से घर लौट रहा था।