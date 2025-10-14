Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Prayagraj School Student Attacked with knife while returning got threatened one month back

स्कूल से लौट रहे छात्र पर चाकू से किया हमला, एक महीने पहले मिली थी धमकी

यूपी के प्रयागराज में थानांतर्गत भलुहा गांव के रहने वाले छात्र को स्कूल से लौटते समय सोमवार दोपहर एक बजे के बाद बाइक सवार लोगों ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों को जानकारी हुई तो वे छात्र को लेकर सीएचसी कोरांव पहुंचे।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, प्रयागराजTue, 14 Oct 2025 12:33 PM
share Share
Follow Us on
स्कूल से लौट रहे छात्र पर चाकू से किया हमला, एक महीने पहले मिली थी धमकी

यूपी के प्रयागराज में थानांतर्गत भलुहा गांव के रहने वाले छात्र को स्कूल से लौटते समय सोमवार दोपहर एक बजे के बाद बाइक सवार लोगों ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों को जानकारी हुई तो वे छात्र को लेकर सीएचसी कोरांव पहुंचे, जहां हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजनों की मानें तो छात्र की हालत गंभीर है।

एसीपी मेजा संत प्रसाद उपाध्याय ने बताया कि परिजनों ने अभी तहरीर नहीं दी है। छात्र होश में आ जाएगा तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। कोरांव थाना अंतर्गत भलुहा गांव का रहने वाला 15 वर्षीय संस्कार शुक्ला पुत्र विनय कुमार शुक्ल कोरांव स्थित गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम में कक्षा 10 का छात्र है। । संस्कार दोपहर बारह बजे परीक्षा देकर निकला था। उसके बाद वह कोचिंग गया, जहां आज अवकाश होने के कारण वह साइकिल से घर लौट रहा था।

ये भी पढ़ें:किसान नेता ने कर ली दूसरी शादी, करवा चौथ पर पति के घर पहुंच गई बीवी, फिर…

संस्कार जैसे ही कोरांव-मांडा रोड मुख्यमार्ग पर सेमरी बाघराय गांव के सामने पहुंचा था कि पीछे से आए दो बाइक सवार लोगों ने उस पर चाकू से कई वार कर बुरी तरह घायल कर दिया। गले, सिर और पीठ सहित अन्य कई स्थानों पर चाकू मारे जाने से संस्कार गंभीर रूप से घायल होकर सड़क के किनारे गिर गया और तड़पने लगा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने जब यह देखा तो वे आए और तत्काल एंबुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से उसे सीएचसी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया गया।