रावण की शोभायात्रा देखने एक बाइक पर निकले चार दोस्त, खंभे से टकराकर तीन की मौत, एक की हालत गंभीर

एक बाइक पर सवार चार लड़के खंभे से टकराए जिनमें से तीन की मौतहो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। हादसा प्रयागराज में बुधवार देर रात ओल्ड कैंट स्कूल के पास हुआ। सभी दोस्त एक दोस्त की जन्मदिन पार्टी के लिए निकले थे।

प्रयागराज में शिवकुटी इलाके में ओल्ड कैंट स्कूल के समीप बुधवार देर रात सड़क हादसे में तीन लड़कों की मौत हो गई जबकि चौथा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को एसआरएन अस्पताल भर्ती कराया गया है। चारों लड़के कटरा में रावण की शोभायात्रा देखने एक ही बाइक से तेलियरगंज जा रहे थे। घटना की जानकारी होते मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया।

तेलियरगंज के 16वर्षीय शनि गौतम पुत्र संजय, 17 वर्षीय गोलू पुत्र सुदामा, 18 वर्षीय आदर्श पुत्र स्वर्गीय अनिल कुमार और 24 वर्षीय आशुतोष पुत्र तुलसीराम बुधवार रात एक ही बाइक से कटरा में रावण की शोभायात्रा देखने जा रहे थे। चारों लड़के एक ही बाइक पर सवार थे और आशुतोष गाड़ी चला रहा था। रास्ते में ओल्ड कैंट स्कूल के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंभे से टकरा गई।

सिर पर गंभीर चोट लगने से सभी लड़के सड़क पर गिरकर लहूलुहान हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर शिवकुटी थाने की पुलिस ने एंबुलेंस से चारों को एसआरएन अस्पताल के ट्रामा सेंटर भेजा। जहां डॉक्टरों ने आशुतोष, शनि और आदर्श को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल गोलू का इलाज चल रहा है।

घटना की जानकारी होते ही मृतक के परिजन रोते बिलखते पहुंच गए। शिवकुटी, थाना प्रभारी, रुकुमपाल सिंह ने कहा कि प्रथम दृष्टया बिजली खंभे से बाइक टकराने से हादसा हुआ है। घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है।

जन्मदिन की पार्टी मनाने निकले थे चारों दोस्त ओल्ड कैंट इलाके में बुधवार देर रात सड़क हादसे का शिकार हुए चारों लड़के तेलियरंगज में आसपास ही रहते थे। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल गोलू का बुधवार को जन्मदिन था जिसकी पार्टी करने के लिए चारों दोस्त रात में निकले थे। एसआरएन अस्पताल पहुंचे लोगों ने बताया कि पार्टी के बाद चारों आशुतोष की बाइक से कटरा में आयोजित रावण की शोभायात्रा देखने निकले थे।