यूपी के इस बैंक में रुपये नहीं जमा होता है राम नाम, भक्तों को पेन-डायरी और पुस्तिका मुफ्त
यूपी में एक ऐसा बैंक भी चलता है जहां रुपये नहीं जमा होते हैं। यहां राम नाम जमा होता है। इस बैंक की तीसरी शाखा खुल गई है। यहां भक्तों को पेन-डायरी और पुस्तिका मुफ्त दी जा रही है। राम का नाम लिखकर इस बैंक में जमा करवा सकते हैं।
प्रयागराज, निज संवाददाता। भगवान के नाम को जमा करने का एक अनोखा बैंक यूपी में प्रयागराज के दारागंज में खुला है। यहां रुपये-पैसे की जगह भगवान के नाम का लेखन किया जाता है। इसके लिए प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या के सीताराम नाम बैंक की तीसरी शाखा दारागंज में शुरू की गई है। श्रद्धालुओं को नाम लेखन के लिए पेन, डायरी और पुस्तिका नि:शुल्क वितरित की जा रही है। इस धार्मिक पहल के जरिए लोगों को नियमित रूप से भगवान का नाम लिखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
सीताराम नाम बैंक के संरक्षक महंत नृत्य गोपालदास ने बैंक के पंजीकरण की अनुमति फरवरी माह में दी थी। इसके बाद दारागंज की शंकर कालोनी में स्थित शिव मंदिर में शाखा शुरू की गई है। शाखा प्रबंधक के रूप में कृष्ण विवेक कुमार कुशवाहा को मनोनीत किया गया है। शाखा प्रबंधक ने अप्रैल माह में बैंक की ओर से श्रद्धालुओं को 64 पेज की विशेष पुस्तिका देने का शुभारंभ किया। इसमें प्रभु श्रीराम, मां दुर्गा, भगवान शिव, गणेशजी व मां लक्ष्मी का नाम लिखने के लिए निर्धारित स्थान बनाए गए हैं। पुस्तिका के एक पेज पर 21, 312 बार भगवान का नाम लिखने का लक्ष्य है।
नाम लेखन पूरा करने के लिए श्रद्धालुओं को नियमित अभ्यास करना होगा। नाम लिखने को बैंक की ओर से पुस्तिका के साथ पेन और डायरी भी नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इसका उद्देश्य केवल पुस्तिका बांटना नहीं, बल्कि लोगों की दिनचर्या में नाम स्मरण और लेखन को शामिल करना है। श्रद्धालु अपनी सुविधा के अनुसार समय निकालकर भगवान का नाम लिख सकेंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार नाम स्मरण को भक्ति और आध्यात्मिक साधना का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। दारागंज में शाखा खुलने से शहर के श्रद्धालुओं को इस पहल से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
शाखा प्रबंधक ने बताया कि नाम लेखन पूरा करने वाले श्रद्धालु अपनी पुस्तिका बैंक की व्यवस्था के अनुसार जमा कर सकेंगे। नाम बैंक की यह पहल धार्मिक आस्था को लेखन की परंपरा से जोड़ने का प्रयास है, जिसमें बिना किसी आर्थिक लेनदेन के भगवान के नाम को ही सबसे बड़ी पूंजी माना गया है।
बता दें कि राम नाम बैंक एक आध्यात्मिक संस्था है जहां रुपये-पैसे के बजाय भक्तों द्वारा हस्तलिखित या डिजिटल रूप में लिखे गए 'राम नाम' (या सीताराम/जय श्री राम) का लेखा-जोखा रखा जाता है। यह पारंपरिक वित्तीय बैंक नहीं है, बल्कि भक्ति और साधना को बढ़ावा देने की एक अनोखी व्यवस्था है, जिसे आत्मिक शांति और पुण्य से जोड़ा जाता है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें