दीपावली-छठ पर यूपी से होकर गुजरेंगी पुणे और खातीपुरा की दो स्पेशल ट्रेनें, देखें डिटेल
दीपावली-छठ पर यूपी से होकर पुणे और खातीपुरा की दो स्पेशल ट्रेनें गुजरेंगी। भारतीय रेलवे ने इसको लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। यूपी के स्टेशनों पर इन ट्रेनों का ठहराव होगा।
प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। दीपावली और छठ पर्व पर ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दो और विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। पुणे-दानापुर-हडपसर और खातीपुरा-कामाख्या-खातीपुरा के बीच चलने वाली इन ट्रेनों का ठहराव प्रयागराज छिवकी और सूबेदारगंज स्टेशनों पर भी होगा। गाड़ी संख्या 01441 पुणे-दानापुर विशेष ट्रेन एक से 13 नवंबर तक पुणे से चलेगी। यह ट्रेन रात 12:30 बजे प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन दोपहर 2:25 बजे प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी।
प्रयागराज, हमसफर का आज रात से समय बदलेगा
उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों की समय सारिणी में बदलाव किया है। प्रयागराज एक्सप्रेस 28 अक्तूबर से नई दिल्ली सुबह 7:15 बजे पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन रात 10:15 बजे रवाना होगी। हमसफर एक्सप्रेस के आगमन और प्रस्थान समय में भी संशोधन किया गया है। एक जनवरी 2027 से प्रयागराज-नई दिल्ली हमसफर का टर्मिनल बदलकर आनंद विहार किया जाएगा। पूर्वा एक्सप्रेस का विस्तार शकूरबस्ती तक हुआ है।
प्रयागराज के दबाव को कम करेगी स्लीपर वंदे भारत
प्रयागराज से दिल्ली के बीच रात में सफर करने वाले यात्रियों को वंदे भारत स्लीपर के संचालन से राहत मिलने की उम्मीद है। प्रयागराज एक्सप्रेस में एसी प्रथम और द्वितीय श्रेणी की सीटें वेटिंग में जाने के बाद कन्फर्म होना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आधुनिक सुविधाओं से लैस नई ट्रेन यात्रियों के लिए विकल्प बनेगी। 16 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर में 823 यात्रियों के सफर करने की क्षमता होगी। ट्रेन में हर बर्थ पर मोबाइल चार्जिंग, रीडिंग लाइट, सीसीटीवी और कवच जैसी टक्कर रोधी प्रणाली होगी। सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
स्लीपर वंदे भारत का छह नंबर पर होगा स्वागत
वाराणसी से नई दिल्ली के बीच प्रस्तावित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के 31 अक्तूबर को प्रयागराज जंक्शन पहुंचने पर स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर छह पर आएगी। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। पूर्व में आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। समारोह के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, सांसद प्रवीण पटेल, सांसद उज्जवल रमण सिंह, क्षेत्रीय विधायकों और महापौर को आमंत्रित किया गया है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें