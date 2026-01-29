प्रयागराज की सब्जी मंडी में देह व्यापार का भंडाफोड़, चार लड़कियां-चार लड़के पकड़े
यूपी में प्रयागराज के कीडगंज थाना क्षेत्र में मधवापुर सब्जी मंडी के पास पुलिस ने एक मकान में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने बुधवार शाम छापेमारी कर महिला मेठ समेत चार युवतियों और चार युवकों को हिरासत में लिया।
यूपी में प्रयागराज के कीडगंज थाना क्षेत्र में मधवापुर सब्जी मंडी के पास पुलिस ने एक मकान में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने बुधवार शाम छापेमारी कर महिला मेठ समेत चार युवतियों और चार युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की। पुलिस सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है।
एसीपी कर्नलगंज राजीव यादव ने बताया कि कुछ दिनों से इलाके में अनैतिक देह व्यापार की शिकायत मिल रही थी। पुलिस टीम ने बुधवार शाम करीब साढ़े छह बजे मकान पर छापेमारी की। जहां दो कमरे में युवतियां व युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। सभी आरोपी प्रयागराज के ही निवासी बताए गए हैं।
एसीपी ने बताया कि आरोपियों में पकड़ी गई एक महिला पिछले चार महीने से किराए पर दो कमरे लेकर देह व्यापार का धंधा कर रही थी। पुलिस की पूछताछ में बैरहना निवासी मकान मालिक ने बताया कि धूमनगंज की महिला ने परिवार रहने की बात कहते हुए प्रतिमाह सात हजार रुपये किराए पर दो कमरे लिए थे। धूमनगंज क्षेत्र की महिला मेठ ही युवतियां को रुपये का लालच देकर देह व्यापार करवाती थी।
ट्रायल रूम में महिला से छेड़खानी, मुकदमा दर्ज
प्रयागराज के अतरसुइया स्थित लहंगा हाउस में महिला से छेड़खानी और जबरदस्ती करने की कोशिश का मामला सामने आया है। झलवा निवासी एक व्यक्ति ने अतरसुइया थाने में तहरीर देकर बताया कि 26 जनवरी को उसकी पत्नी पप्पू सरदार के लहंगा हाउस में लहंगा खरीदने गई थी। वह ट्रायल रूम में लहंगे का ट्रायल कर रही थी तभी पप्पू सरदार का बेटा रावप्रीत छेड़खानी करने लगा। इस बात की शिकायत पप्पू सरदार से की गई तो उसने धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।