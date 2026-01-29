Hindustan Hindi News
प्रयागराज की सब्जी मंडी में देह व्यापार का भंडाफोड़, चार लड़कियां-चार लड़के पकड़े

संक्षेप:

यूपी में प्रयागराज के कीडगंज थाना क्षेत्र में मधवापुर सब्जी मंडी के पास पुलिस ने एक मकान में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने बुधवार शाम छापेमारी कर महिला मेठ समेत चार युवतियों और चार युवकों को हिरासत में लिया।

Jan 29, 2026 02:07 pm ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
यूपी में प्रयागराज के कीडगंज थाना क्षेत्र में मधवापुर सब्जी मंडी के पास पुलिस ने एक मकान में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने बुधवार शाम छापेमारी कर महिला मेठ समेत चार युवतियों और चार युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की। पुलिस सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है।

एसीपी कर्नलगंज राजीव यादव ने बताया कि कुछ दिनों से इलाके में अनैतिक देह व्यापार की शिकायत मिल रही थी। पुलिस टीम ने बुधवार शाम करीब साढ़े छह बजे मकान पर छापेमारी की। जहां दो कमरे में युवतियां व युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। सभी आरोपी प्रयागराज के ही निवासी बताए गए हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी के शहर में 30 से ज्यादा स्पा-मसाज सेंटर पर लगा ताला, किशोरी से जुड़ा मामला

एसीपी ने बताया कि आरोपियों में पकड़ी गई एक महिला पिछले चार महीने से किराए पर दो कमरे लेकर देह व्यापार का धंधा कर रही थी। पुलिस की पूछताछ में बैरहना निवासी मकान मालिक ने बताया कि धूमनगंज की महिला ने परिवार रहने की बात कहते हुए प्रतिमाह सात हजार रुपये किराए पर दो कमरे लिए थे। धूमनगंज क्षेत्र की महिला मेठ ही युवतियां को रुपये का लालच देकर देह व्यापार करवाती थी।

ट्रायल रूम में महिला से छेड़खानी, मुकदमा दर्ज

प्रयागराज के अतरसुइया स्थित लहंगा हाउस में महिला से छेड़खानी और जबरदस्ती करने की कोशिश का मामला सामने आया है। झलवा निवासी एक व्यक्ति ने अतरसुइया थाने में तहरीर देकर बताया कि 26 जनवरी को उसकी पत्नी पप्पू सरदार के लहंगा हाउस में लहंगा खरीदने गई थी। वह ट्रायल रूम में लहंगे का ट्रायल कर रही थी तभी पप्पू सरदार का बेटा रावप्रीत छेड़खानी करने लगा। इस बात की शिकायत पप्पू सरदार से की गई तो उसने धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
