पापा ने मम्मी को मार डाला...2.5 साल के बेटे ने बताई पिता की हरकत, गर्भवती पत्नी की हत्या

संक्षेप: यूपी के प्रयागराज में होलागढ़ की थाना रोड निवासी विवाहिता का गुरुवार रात शव को पंखे से लटका मिला। विवाहिता करीब चार माह की गर्भवती बताई जा रही है। मायका पक्ष देर रात पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। मायके पक्ष का आरोप है कि उनकी बेटी की उसके पति ने ही गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को पंखे से लटका दिया।

यूपी के प्रयागराज में होलागढ़ की थाना रोड निवासी विवाहिता का गुरुवार रात शव को पंखे से लटका मिला। विवाहिता करीब चार माह की गर्भवती बताई जा रही है। मायका पक्ष देर रात पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। मायके पक्ष का आरोप है कि उनकी बेटी की उसके पति ने ही गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को पंखे से लटका दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज कर मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

सोरांव के बलकरनपुर गांव निवासी लाल बहादुर मौर्य ने करीब दस वर्ष पूर्व अपनी बेटी 30 वर्षीय खुशबू मौर्य की होलागढ़ के थाना रोड निवासी रजनीश मौर्य के साथ शादी की थी। रजनीश मौर्य पेशे से ड्राइवर है। दंपती को बेटी खुशी और ढाई साल का बेटा रुद्र है। आरोप है कि रजनीश फोन पर किसी युवती से बात करता था। इसको लेकर पति-पत्नी के बीच कई बार विवाद हुआ था। खुशबू के पिता लाल बहादुर ने दो बार सुलह-समझौता भी कराया था।

पुलिस के मुताबिक, रजनीश गुरुवार देर रात कहीं से घर लौटा, तो खुशबू ने देर से घर लौटने का कारण पूछा। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद शुरू हो गया। खुशबू के भाई शैलेश कुमार ने आरोप लगाया कि रजनीश ने खुशबू का गला दबाकर हत्या कर शव पंखे से लटका दिया। इसके बाद फोन कर दवा रिएक्शन से खुशबू की मौत की जानकारी दी। खुशबू की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल बना रहा। घटनास्थल पर होलागढ़ पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचकर जांच-पड़ताल की। थाना प्रभारी वीरेंद्र मिश्र ने बताया कि मृतका के पिता की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं साक्ष्य के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।