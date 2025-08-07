यूपी में एनकाउंटर, पुलिस ने झारखंड के कुख्यात अपराधी आशीष को घायल कर पकड़ा, AK 47 बरामद

यूपी के प्रयागराज जिले में झारखंड के कुख्यात अपराधी आशीष रंजन से बुधवार देर रात शंकरगढ़ इलाके में पुलिस मुठभेड़ हो गई। इस दौरान अपराधी आशीष ने स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की टीम पर एके 47 से फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने घायल कर पकड़ लिया। उसे अस्पताल में कराया है। बताया जा रहा है कि वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था।

एसटीएफ प्रयागराज टीम को सूचना प्राप्त हुई कि कई हत्याओं का वांछित माफिया अपराधी आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह निवासी जे सी मल्लिक रोड , धनबाद,झारखंड अपने साथी के साथ शिवराजपुर चौराहा थाना शंकरगढ़ प्रयागराज के रास्ते प्रयागराज जाने वाला है जहां किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है। इस सूचना पर प्रयागराज टीम द्वारा घेराबंदी कर शिवराजपुर चौराहा थाना शंकरगढ़ के नजदीक घेराबंदी का पकड़ने का प्रयास किया गया। इस दौरान उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से AK 47 और पिस्टल से फायर किया। जिससे प्रयागराज के तीन कर्मचारी व अधिकारी जेपी राय प्रभंजन व रोहित बाल बाल बच्चे आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में आशीष घायल होकर गिर गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर तत्काल नजदीकी अस्पताल में भेजा। मौके से षएक-47 राइफल वह 9 एमएम पिस्टल वह भारी मात्रा में जिंदा हुआ खोखा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल बरामद हुई ।