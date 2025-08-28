24 घंटे में ही पुलिस के हत्थे चढ़ा हाथ-पैर और सिर कटी लाश फेंकने वाला, बताया कहां फेंके थे शव के हिस्से

सदियापुर के शरण सिंह ने यश की हत्या कर प्रयागराज में सिर कटी लाश फेंकी थी। पुलिस ने सिर बरामद कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी गिरफ्त में आया। यश की हत्या की जानकारी होते ही बुधवार देर रात करेली थाने पर लोगों ने हंगामा किया। लोगों ने करेली थाने को घेरा।

यूपी के प्रयागराज में औद्योगिक क्षेत्र में सरस्वती हाईटेक सिटी के करीब कुरिया यादव बस्ती के पास नाले में सिर कटी लाश मिलने के चौबीस घंटे के अंदर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लाश फेंक कर भागने वाले स्कूटी सवार की पहचान कर ली है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। मृत लड़के की पहचान करेली थाना क्षेत्र के सदियापुर के 17 वर्षीय पीयूष सिंह उर्फ यश के रूप में पहचान हुई है।

हत्यारोपी यश का पड़ोसी शरण सिंह नामक व्यक्ति बताया जा रहा है। हालांकि अभी वीभत्स हत्या के पीछे वजह स्पष्ट नहीं है। सूत्रों की मानें तो पुलिस ने हत्यारोपी की निशानदेही पर यश का सिर भी बरामद कर लिया है। उधर, घटना की जानकारी से गुस्साए लोगों ने करेली थाने पर घेराव किया और हत्यारोपी को फांसी देने की मांग की। कुरिया यादव बस्ती के पास मंगलवार दोपहर लगभग ढाई बजे एक स्कूटी सवार आया ओर पॉलीथीन में सिर, हाथ व पैर कटी लाश फेंक कर भाग गया था। वहीं पास में भैंस चरा रही एक बुजुर्ग महिला के शोर मचाने पर ग्रामीणों और पुलिस को जानकारी हुई। लाश को कब्जे में लेकर पुलिस ने आईट्रिपलसी की मदद से घटनास्थल से लेकर अरैल बंधा रोड और नैनी पुराने पुल तक सीसीटीवी फुटेज खंगाली।

घटनास्थल से कुछ दूर पहले एक कैमरे की फुटेज में स्कूटी सवार अधकटी लाश को कपड़े में लपेटकर स्कूटी के आगे फुट रेस्ट पर रखकर ले जाते दिखा है। पुलिस ने स्कूटी के नंबर के आधार पर आरोपी करेली थाना क्षेत्र के सदियापुर के शरण सिंह को हिरासत में लेने के बाद शव के अन्य हिस्सों को भी बरामद कर लिया है। पुलिस के आलाधिकारियों ने बताया कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।

पड़ोसी ने ही की यश की निर्मम हत्या, घेरा थाना औद्योगिक क्षेत्र के कुरिया यादव बस्ती के पास नाले में मिली सिर कटी लाश की पहचान यश के रूप में होने पर मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। मां बेसुध हो गई। पीयूष सिंह उर्फ यश मंगलवार सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकला था। जब मोहल्लेवालों को यह जानकारी हुई कि यश की हत्या करने वाला और शव के टुकड़े कर नाले में फेंकने वाला शख्स पड़ोसी शरण सिंह है तो आक्रोश फैल गया। लोगों ने हत्यारोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। देर रात बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंच गए। हंगामा करने लगे।

करेली थाना क्षेत्र के सदियापुर का यश कक्षा 11वीं का छात्र था। उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका है। यश मंगलवार सुबह लगभग आठ बजे स्कूल जाने के लिए निकला था। लेकिन, देर शाम तक घर नहीं लौटा। यश की मां कामिनी सिंह ने करेली थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। बुधवार देर शाम परिजनों को यश की हत्या होने की जानकारी मिली। देखते ही देखते बड़ी संख्या में आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों को जब मालूम चला कि हत्या में पड़ोसी शरण सिंह की संलित्तता है, तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने हत्यारोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। यश की मां कामिनी सिंह व परिवार के अन्य सदस्यों ने बताया कि हत्यारोपी अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है। वह तंत्र-मंत्र भी करता है। लोगों ने तंत्र-मंत्र के चक्कर में यश की निर्मम हत्या कर शव के कई टुकड़े करने की आशंका व्यक्त की।