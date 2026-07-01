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बेटा पैदा होने की मना रहे थे खुशी, हर्ष फायरिंग में चचेरे भाई की गोली लगने से मौत

Srishti Kunj प्रयागराज, हिन्दुस्तान संवाददाता
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प्रयागराज में एक परिवार बेटा पैदा होने की खुशी मना रहा था। दावत देने वाले भतीजे ने कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग कर दी। एक गोली उसी के चचेरे भाई को लग गई। युवक की गोली लगने से मौत हो गई। कार्यक्रम में कोहराम मच गया।

बेटा पैदा होने की मना रहे थे खुशी, हर्ष फायरिंग में चचेरे भाई की गोली लगने से मौत

यूपी के प्रयागराज में मंगलवार को एक युवक की हर्ष फायरिंग में जान चली गई। युवक की मौत का जिम्मेदार उसी का चचेरा भाई है। जहां परिवार एक नई जिंदगी के लिए खुशियां मना रहा था। वहीं, कार्यक्रम में मौत से खुशियां मातम में बदल गईं। कार्यक्रम परिवार में हुए एक बच्चे के जन्म की खुशी में रखा हुआ था। इसी कार्यक्रम के दौरान एक युवक ने हर्ष फायरिंग की और गोली उसके चचेरे भाई के सीने में जा लगी।

बताया जा रहा है कि करछना थाना क्षेत्र के निरिया गांव में सोमवार देर रात बेटे के जन्म की खुशी में आयोजित बधावा कार्यक्रम उस समय मातम में बदल गया, जब डीजे पर चल रहे जश्न के दौरान हर्ष फायरिंग में गोली परिवार के युवक को जा लगी। युवक को गोली लगते ही कार्यक्रम में अफरा-तफरी मच गई। परिवार वाले आनन-फानन में घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। गंभीर रूप से घायल युवक की एसआरएन अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिवार ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी चचेरे भाई को उसकी लाइसेंसी रिवाल्वर समेत गिरफ्तार कर लिया।

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निरिया गांव निवासी अनूप यादव के घर पुत्र जन्म की खुशी में बधावा कार्यक्रम आयोजित था। डीजे पर नाच-गाना चल रहा था और बड़ी संख्या में रिश्तेदार व अन्य लोग शामिल हुए थे। पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान अनूप यादव के भतीजे विजय यादव ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। कई राउंड फायरिंग के बीच एक गोली कार्यक्रम में मौजूद विजय यादव के चचेरे भाई 22 वर्षीय सर्वेश यादव उर्फ गोलू के सीने पर लगी। सर्वेश चार भाइयों में दूसरे नंबर का था और अविवाहित था। वह एक निजी कृषि कंपनी में फील्ड मैनेजर के पद पर कार्यरत था।

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गोली लगते ही गोलू तड़पकर नीचे गिर गया। कार्यक्रम में अफरा-तफरी मच गई। किसी तरह परिवार वाले उसे अस्पताल ले गए लेकिन उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के पिता ने पुलिस में हर्ष फायरिंग करने वाले भतीजे के खिलाफ तहरीर दी। करछना थाना प्रभारी प्रवीण गौतम ने बताया कि मृतक के पिता राजेंद्र प्रसाद यादव की तहरीर पर आरोपी विजय यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तहरीर के अनुसार मामले में जांच के बाद पुलिस का कहना है कि जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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