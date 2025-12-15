परेशान किया तो तुम्हारे पैसों से 2-4 लाख खर्च कर परिवार को मरवाउंगा...संपत्ति विवाद में धमकी, केस दर्ज

संक्षेप: ज्यादा परेशान करोगी तो तुम्हारे ही पैसों से दो-चार लाख रुपये खर्च कर तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को जान से मरवा दूंगा और थाना, पुलिस, कोर्ट सब देख लूंगा। यूपी के प्रयागराज में यह धमकी मकान देने के लिए बुजुर्ग महिला से 19 लाख 55 हजार रुपये लेने वाले ने बैनामा करने का दबाव बनाने पर महिला को दी।

ज्यादा परेशान करोगी तो तुम्हारे ही पैसों से दो-चार लाख रुपये खर्च कर तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को जान से मरवा दूंगा और थाना, पुलिस, कोर्ट सब देख लूंगा। यूपी के प्रयागराज में यह धमकी मकान देने के लिए बुजुर्ग महिला से 19 लाख 55 हजार रुपये लेने वाले ने बैनामा करने का दबाव बनाने पर महिला को दी है। मामला धूमनगंज क्षेत्र का है। भुक्तभोगी महिला ने दबंग और उसकी मां के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उमरपुर नीवां सुलेम सराय निवासी 65 वर्षीय ब्रिजला देवी पत्नी बनारसी लाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि वह और उनके पति सफाईकर्मी के पद से सेवानिवृत्त हैं। फतेहपुर के मोहम्मदपुर कला मकनपुर निवासी गुलरोज अहमद और उसकी मां दुननिशा ने न्यू मार्केट शिवाला पूरामुफ्ती स्थित अपने मकान का 19 लाख 55 हजार रुपये में उनसे सौदा किया।

सारे पैसे लेने के बाद भी दो साल से अधिक समय बीत गया लेकिन मकान का बैनामा नहीं किया गया। लगातार टालमटोल किया गया। थकहार कर उन्होंने आरोपियों से अपने रुपये वापस मांगे तो उन्हें परिवार सहित जान से मरवा देने की धमकी दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रुपये लेने के बाद भी नहीं दिया सामान प्रयागराज के अतरसुइया निवासी व्यापारी रफत अली से लाखों रुपये ठग लिए गए। उनकी तहरीर के मुताबिक वह मेसर्स गुडेज फूड प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपाइटर हैं। उन्होंने बिहार के फुलवारी शरीफ पटना की रुची रानी और बलदेव सिंह उर्फ देव मेहरा की कंपनी मेसर्स क्वालिटी बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड से सामान मंगाने के लिए तीन लाख 80 हजार रुपये दिये। छह माह तक टालमटोल के बाद दोनों ने अपने नंबर बंद कर लिए। पुलिस रुची रानी और बलदेव सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।