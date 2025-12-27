प्रयागराज में साढ़े 11 लाख से अधिक लोगों के कटेंगे नाम, इन वोटरों को जारी किया जाएगा नोटिस

संक्षेप: प्रयागराज में मतदाता सूची के आलेख्य प्रकाशन में अब 11 लाख 59 हजार 414 वोटरों का बाहर रहना तय है। एसआईआर अभियान में लगातार प्रयास के बाद भी इतने वोटरो का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। वहीं, आयोग ने शाम तक तारीख नहीं बढ़ाई। ऐसे में अब एक भी नाम जुड़ पाना मुश्किल होगा।

यूपी के प्रयागराज में मतदाता सूची के आलेख्य प्रकाशन में अब 11 लाख 59 हजार 414 वोटरों का बाहर रहना तय है। विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआईआर) अभियान में लगातार प्रयास के बाद भी इतने वोटरो का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। शुक्रवार को निर्वाचन कार्यालय ने जो सूची जारी की, उसमें से 35 लाख 33 हजार 497 मतदाता ही सूची में हैं। आयोग ने शाम तक तारीख नहीं बढ़ाई। ऐसे में अब एक भी नाम जुड़ पाना मुश्किल होगा।

प्रदेश में एकदम सटीक मतदाता सूची बनाने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चार नवंबर से एसआईआर अभियान चलाया गया। उद्देश्य था कि वर्ष 2003 की निर्वाचन सूची में जो वोटर थे, उनका रिकॉर्ड एकत्र कर लिया जाए। साथ ही बीते 22 वर्षों में जो मतदाता बढ़े उनका भी रिकॉर्ड आयोग के पास उपलब्ध हो। अभियान के लिए पहले चार दिसंबर, फिर 12 दिसंबर और बाद में 26 दिसंबर को आखिरी तारीख तय की गई।

प्रयागराज में 12 दिसंबर तक डिजिटाइजेशन का काम तो पूरा हो गया था, लेकिन मैपिंग का काम अधूरा था। आयोग ने तारीख बढ़ाई तो इसके लिए काम किया गया साथ ही अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत (एएसडी) मतदाताओं की सूची की समीक्षा की गई। 12 दिसंबर को डिजिटाइजेशन पूरा होने के दिन एएसडी श्रेणी में कुल 11 लाख 90 हजार 440 वोटर थे। बीते 14 दिनों तक गहन समीक्षा के बाद शुक्रवार को आखिरी दिन इन वोटरों की संख्या 11 लाख 59 हजार 414 रह गई। यानी 31 हजार 26 गुम हुए वोटरों को की तलाश तो पूरी हुई, लेकिन बड़ी संख्या में लोग नहीं मिले।

विशेष अभियान में मिले 873 वोटर आखिरी दिन एएसडी श्रेणी के वोटरों को तलाश करने के लिए अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर सभी बूथों पर विशेष अभियान चलाया गया। सुबह 10 बजे बीएलओ अपने बूथों पर पहुंचे लेकिन 4713 बूथों पर कुल 873 वोटर ही आए। जिनका नाम आने और प्रपत्र देने के बाद सुधारा गया। अधिकांश बूथों पर बीएलओ पूरे दिन खाली ही रहे।

सात फीसदी वोटरों को जारी किया जाएगा नोटिस जिले में तीन लाख 13 हजार 833 वोटर ऐसे हैं, जिनका किसी भी प्रकार से वर्ष 2003 का रिकॉर्ड नहीं मिला है। ये वो वोटर हैं, जो 22 साल के भीतर यहां आए और मतदाता बने। इनके घरवाले भी यहां नहीं थे। इन वोटरों को अब नोटिस जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो युक्त बैंक पासबुक, हाईस्कूल मार्कशीट, केंद्रीय या राज्य कर्मचारियों का पहचान आदि में कुछ भी दिया जा सकता है।