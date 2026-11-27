सैलून में शेविंग कराने गए साजन हत्याकांड के गवाह को बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। बदमाशों ने नाई की कनपटी पर तमंचा सटाकर गवाह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। मृतक को चार गोलियां लगीं। मृतक एक शादी समारोह में शामिल होने गया था।

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। अल्लापुर इलाके में गुरुवार शाम लगभग साढ़े छह बजे एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूको बैंक के पास स्थित शेरू नाई की दुकान पर शेविंग करा रहे 32 वर्षीय अरविंद पासी को तीन हमलावरों ने निशाना बनाया। नाई की कनपटी पर तमंचा सटाकर बदमाशों ने अरविंद पर ताबड़तोड़ चार गोलियां दागीं। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस वारदात के पीछे पिछले साल हुए एक चर्चित हत्याकांड की गवाही और रंजिश को मुख्य वजह माना जा रहा है।

पूरा दलेल अल्लापुर निवासी किशुन लाल के पुत्र अरविंद की मौसी के घर शादी समारोह था। उसमें शामिल होने के लिए वह पास के ही सैलून में शेविंग कराने गया था। अरविंद को एक गोली सिर में, एक पीठ पर और दो पेट के पास लगीं। पुलिस पहुंची तो उसे परिजनों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। पांच भाइयों में चौथे नंबर के अरविंद के परिवार में अब उसका नौ साल का बेटा है।

अल्लापुर में फिल्मी अंदाज में तड़तड़ाईं गोलियां अल्लापुर में अरविंद पासी की हत्या पूरी तरह से फिल्मी अंदाज में हुई। पेशेवर शूटरों की तरह सटीक रेकी और सटीक निशाना लगाया गया। शाम साढ़े छह बजे जब बाजार में चहल-पहल थी, तभी तीन बदमाश सैलून में दाखिल हुए। बिना किसी हड़बड़ाहट के एक हमलावर ने नाई की कनपटी पर तमंचा सटा दिया ताकि कोई बीचबचाव न कर सके, जबकि दो शूटरों ने अरविंद के सिर, पीठ और पेट में चार गोलियां दाग दीं। परिजनों के मुताबिक, सैलून के बाहर भी शूटरों के कई साथी खड़े थे। इससे साफ है कि हमलावरों को अरविंद के सैलून जाने की पल-पल की खबर थी।

मृतक अरविंद का भाई अमित भी जार्जटाउन थाने का हिस्ट्रीशीटर है। लंबे समय से इलाके में गैंगवार की स्थिति रही है और ऐसी वारदात से पहले भी इलाका सहमता रहा है। परिजनों के मुताबिक मृतक अरविंद साजन मेहतर हत्याकांड का मुख्य चश्मदीद गवाह था। अब पुलिस साजन हत्याकांड के नामजद आरोपियों की कुंडली खंगाल रही है। जांच इस बात पर टिकी है कि क्या जेल में बंद आरोपियों ने सलाखों के पीछे से साजिश रची या जमानत पर बाहर घूम रहे लोगों ने गवाह को रास्ते से हटाने के लिए शूटरों का सहारा लिया। फिलहाल पुलिस हत्याकांड से जुड़े सभी बिंदुओं को जोड़कर कातिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

व्यस्त इलाके में सरेआम कत्ल, शाम की पुलिस गश्त पर उठे सवाल अल्लापुर जैसे घनी आबादी और व्यस्ततम रिहायशी इलाके में शाम साढ़े छह बजे हुई इस हत्या ने शहर की कानून-व्यवस्था को कड़ी चुनौती दी है। शाम का वक्त पुलिस की सक्रिय गश्त और पिकेट चेकिंग का होता है, इसके बावजूद हथियारबंद बदमाश बेखौफ होकर सैलून में घुसते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं।

डीसीपी सिटी, सागर जैन ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की तलाश की जा रही है। सभी पुरानी फाइलें खोली जा रही हैं, ताकि मामले की तह तक जा सके। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जल्द मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।

नाकेबंदी और तीन टीमों का गठन डीसीपी सिटी सागर जैन ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि शूटरों के भागने के रूट और उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। शहर भर में नाकेबंदी कर दी गई है और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन विशेष टीमें गठित की गई हैं। अधिकारियों के अनुसार, परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है।