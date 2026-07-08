यूपी में शातिरों ने बेच दिया पहाड़, फर्जी तरीके से नाम दर्ज करवाकर किया कांड

यूपी के प्रयागराज में शातिरों ने पहाड़ बेच दिया। मामले में 19 पर एफआईआर दर्ज की गई है। तहसील क्षेत्र के गोल्हैया में पहाड़ की लगभग 19.163 हेक्टेयर भूमि को फर्जी तरीके से नाम दर्ज कराकर बेच दिया गया।

यूपी के प्रयागराज में बारा तहसील के गोल्हैया में सरकारी पहाड़ की भूमि को फर्जी तरीके से नाम दर्ज कराकर बिक्री करने का मामला प्रकाश में आया तो तुरंत लेखपाल ने लालापुर थाने में 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि ग्राम गोल्हैया स्थित आराजी संख्या-01, रकबा 83 बीघा 19 बिस्वा (लगभग 19.163 हेक्टेयर), जो राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक खाते की ‘पहाड़’ भूमि दर्ज है, उसमें कथित रूप से गलत ढंग से नाम दर्ज कराकर उसकी खरीद-फरोख्त की गई।

जांच के दौरान संबंधित खाता धारकों के नाम निरस्त कर भूमि को पुनः सार्वजनिक खाते में दर्ज किए जाने के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया। क्रेता एके ड्रीम सिटी प्राइवेट लिमिटेड, राजनाथ, बृजेश नाथ, उमेश नाथ, रेखा तिवारी, कमलेश तिवारी, रत्नेश तिवारी, प्रभात कुमार, रामदेव, सुखदेव, जयदेव, जगदेव, सचिन ,पीयूष, अनीता, नीरज कुशवाहा, आनंद कुमार मिश्रा, पूनम आनंद मिश्रा के विरुद्ध हल्का लेखपाल प्राची सिंह परिहार द्वारा लालापुर थाने में तहरीर दी गई।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने 19 आरोपितों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। एफआईआर में पूर्व खातेदारों, भूमि के खरीदारों तथा एक निजी कंपनी के निदेशक सहित कुल 19 लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। राजस्व अभिलेखों, भूमि हस्तांतरण तथा अन्य दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी। जांच के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

53 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर चला पीडीए का बुलडोजर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। पीडीए के दस्ते ने मंगलवार को इलाहाबाद पश्चिमी के छह अलग-अलग स्थानों पर 53 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर हो रहे निर्माणों को बुलडोजर से ढहा दिया। हालांकि अधिकतर निर्माणों में पिलर और बाउंड्रीवाल ही गिराए गए। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ शुरू हुए विशेष अभियान के तहत अनुज सिंह व उनके साथियों के साथ तीन स्थानों पर 29 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला।

पीडीए के अनुसार, असरावलकला में अनुज सिंह, शिवांश श्रीवास्तव और रूपेश द्विवेदी के लगभग 20 बीघा क्षेत्र में विकसित की गई अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। रावतपुर में दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई। यहां अनुज सिंह ने सात बीघा क्षेत्र में की गई अवैध प्लॉटिंग की थी। इनके अलावा शाहपुर पीपलगांव में अनुज सिंह, मोहम्मद शकील और मोहम्मद शाहबाज सईद की दो बीघा क्षेत्र में विकसित अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। चर्चा थी कि किसान नेता अनुज सिंह की अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोर चला। बातचीत में किसान नेता ने उनकी किसी भी भूमि पर कार्रवाई होने से इनकार किया।