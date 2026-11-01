रामलीला देखकर लौटे बेटे की मां ने गला घोंट की हत्या, पिता के सामने रची ये कहानी
प्रयागराज में रामलीला देखकर लौटे बेटे की मां ने गला घोंट कर हत्या कर दी। इसे बाद पिता के सामने एक झूठी कहानी रच दी। पिता ने बेटे का अंतिम संस्कार करवा दिया। अंतिम संस्कार के बाद सारी सच्चाई सामने आ गई।
हिन्दुस्तान संवाददाता, प्रयागराज। जिस मां की गोद में बच्चा खुद को सबसे महफूज समझता है, उसी मां ने आवेश में आकर अपने 11 साल के बेटे की जान ले ली। यूपी के प्रयागराज में देर रात रामलीला देखकर घर लौटे बेटे रामसुख के गले में मां ने रस्सी का फंदा कस दिया और उसे बेरहमी से पीटा। बहन संगीता ने भाई को बचाने की कोशिश की, लेकिन मां ने उसे भी जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया। शव के दाह संस्कार के बाद बेटी ने रोते हुए पिता को पूरी सच्चाई बता दी।
बहरिया पुलिस ने हत्यारोपित को गिरफ्तार कर शनिवार को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया। मामले में मिली जानकारी के अनुसार बहरिया थाना क्षेत्र के मंसूरपुर निवासी पूर्णमासी करेली में रहकर प्लंबर का काम करता है। जबकि, गांव में पत्नी सोना देवी, 13 वर्षीय बेटी संगीता और 11 वर्षीय बेटा रामसुख रहते थे। रामसुख कक्षा छठवीं का छात्र था। आरेाप है कि 28 अक्तूबर की रात करीब 11 बजे रामसुख रामलीला देखकर घर लौटा। उसकी मां सोना देवी ने देर से आने का कारण पूछा, तो वह बहस करने लगा। इससे आवेश में आकर सोना देवी ने रामसुख के गले में रस्सी (साड़ी की लैश) का फंदा डालकर कस दिया और उसकी पिटाई करने लगी।
मां ने ये बनाई कहानी
बहन संगीता ने भाई को बचाने की कोशिश की, तो मां ने उसे भी धमकाकर चुप करा दिया। बेटे की मौत की खबर मिलने पर पूर्णमासी घर आया, तो सोना देवी ने पेट में दर्द होने की वजह से मौत का बहाना बनाया। हालांकि, गले में निशान देख पूर्णमासी ने पुलिस को सूचना देकर पोस्टमॉर्टम कराया। जिससे फांसी के फंदे से मौत की पुष्टि हुई।
हालांकि दाह संस्कार के दूसरे दिन शुक्रवार की रात संगीता ने रोते हुए अपने पिता को पूरी घटना बता दी। उसने बताया कि मां ने ही भाई के गले में रस्सी का फंदा कसकर उसकी जान ली थी। बेटी की बात सुनकर पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। थाना प्रभारी मानवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पूर्णमासी की तहरीर पर सोना देवी के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें