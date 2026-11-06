प्रेमानंद के वृंदावन आश्रम में मिला प्रयागराज से लापता ग्राम प्रधान, परिवार ने कहा था- हुई हत्या
प्रयागराज से लापता हुआ ग्राम प्रधान सकुशन वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के आश्रम में मिल गया है। अपने वहां होने की जानकारी उसने खुद फोन करके दी। वहीं, परिवार ने आरोप लगाए थे कि उसकी हत्या की गई है। मामले में पुलिस को शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी।
प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के प्रयागराज में मनसैता गांव का ग्राम प्रधान जानकीनाथ यादव आखिरकार एक सप्ताह बाद वृंदावन में संत प्रेमानंद के आश्रम में मिला। परिवार ने आरोप लगाए थे कि उसकी हत्या हो गई है। वह 29 अक्तूबर की शाम लुंगी- बनियान में संदिग्ध हालात में लापता हो गया था। परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण और हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी।
हालांकि, नया सिम एक्टिवेट होने के बाद लापता ग्राम प्रधान का पता चला। खुद ग्राम प्रधान ने पुलिस को फोन करके अपनी जानकारी दी। पुलिस टीम ने वृंदावन पहुंचकर ग्राम प्रधान को सकुशल बरामद किया। उसने परिजनों से कहासुनी के बाद नाराज होकर मोबाइल स्विच ऑफ कर वृंदावन जाने की बात कुबूल की है।
गुमशुदगी के बाद वृंदावन में मिले ग्राम प्रधान
डीसीपी गंगानगर सोनम कुमार ने गुरुवार को पुलिस लाइन में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हाईकोर्ट में कार्यरत समीक्षा अधिकारी छत्रपाल यादव ने थरवई थाने में 30 अक्तूबर को छोटे भाई 29 वर्षीय ग्राम प्रधान जानकीनाथ यादव की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। फिर तीन नवंबर को अज्ञात के खिलाफ अपहरण कर हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। ड्रोन व डॉग स्क्वायड की मदद ली और एसडीआरएफ की मदद से मनसैता नदी में भी खोजबीन की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
प्रधान की तलाश के लिए पुलिस की 13 टीमें लगाई गईं। इधर, चार नवंबर की रात जानकीनाथ ने नया सिम खरीदकर अपने चाचा और थरवई थाना प्रभारी को फोन कर वृंदावन में संत प्रेमानंद के आश्रम में होने की जानकारी दी। थरवई पुलिस ने गुरुवार को वृंदावन से ग्राम प्रधान को लाकर परिजनों को सौंप दिया। मामले में पुलिस ने जांच की। पता चला की ग्राम प्रधान का परिवार से झगड़ा हुआ था।
घर से निकलने के बाद खरीदे कपड़े फिर पकड़ी ट्रेन
पुलिस की पूछताछ में ग्राम प्रधान जानकीनाथ ने बताया कि परिजनों से कहासुनी से नाराज होकर 29 अक्तूबर की शाम मोबाइल स्विच ऑफ कर घर से पैदल कछार के रास्ते फाफामऊ पहुंचा। जहां नए कपडे खरीदकर पहने और फाफामऊ रेलवे स्टेशन से 30 अक्तूबर की सुबह करीब छह बजे गंगा गोमती एक्सप्रेस से लखनऊ और फिर लखनऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर चार से सुबह साढ़े दस बजे जनरल टिकट लेकर आगरा पहुंचा। आगरा से झेलम एक्सप्रेस पकड़कर वह मथुरा गया और फिर वृंदावन में संत प्रेमानंद के आश्रम में जाकर रुक गया।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें