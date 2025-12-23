Hindustan Hindi News
प्रयागराज में बैखौफ बदमाशों ने ज्वेलरी कारोबारी को मारी गोली, गहनों से भरा बैग लूटकर भागे

संक्षेप:

प्रयागराज में बदमाशों ने दुकान से घर लौट रहे आभूषण कारोबारी को गोली मारकर लाखों रुपये के चांदी के आभूषण और नकदी लूट ली। वारदात के बाद आरोपित फरार हो गए। उधर, पुलिस ने घायल कारोबारी को अस्पताल में भर्ती कराया है। 

Dec 23, 2025 07:28 am ISTPawan Kumar Sharma प्रयागराज
यूपी के प्रयागराज में बेखौफ बदमाशों ने दुकान से घर लौट रहे आभूषण कारोबारी को गोली मारकर लाखों रुपये के चांदी के आभूषण और नकदी लूट ली। वारदात करछना थाना क्षेत्र में घोड़ेडीह नहर पुलिया के पास हुई। घायल कारोबारी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। एक संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिया है।

करछना में मझुआ गांव के रहने वाले 35 वर्षीय चंदन सोनी प्रयागराज-मिर्जापुर हाईवे पर भीरपुर में आभूषण की दुकान चलाते हैं। सोमवार शाम वह दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। लगभग साढ़े सात बजे घोड़ेडीह नहर पुलिया के पास पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन्हें ताबड़तोड़ दो गोली मार दी। एक गोली पेट में तो दूसरी पैर में लगी। चंदन सड़क पर गिर गए और बदमाश बाइक की डिक्की में रखा बैग लूटकर फरार हो गए।

गोली की आवाज सुनकर राहगीर और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक करछना अनूप सरोज मौके पर पहुंचे और घायल चंदन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना ले गई जहां से उसे एसआरएन रेफर कर दिया गया। चंदन के मुताबिक बैग में करीब दो किलो चांदी के आभूषण और नकद रुपये थे।

वहीं, इस मामले में डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव का कहना है कि आभूषण कारोबारी के भाई सूरज की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर संदिग्ध आरोपी आशीष उपाध्याय निवासी गधियांव करछना को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पैसों के लेन-देन को लेकर रविवार को चंदन सोनी और आशीष के बीच विवाद होने की बात सामने आई है।

पांच लाख की लूट मामले में मुकदमा दर्ज

उधर, प्रयागराज से रोडवेज बस से प्रतापगढ़ जा रहे यात्री से जहरखुरानी कर पांच लाख की लूट मामले में डेढ़ माह बाद सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया है। प्रतापगढ़ के बड़ा पुरवा विक्रमपुर गांव निवासी सूर्यप्रकाश शुक्ल मुंबई में नौकरी करते हैं। वह 29 अक्तूबर की रात साढ़े आठ बजे ट्रेन से छिवकी रेलवे स्टेशन पहुंचे। इसके बाद सिविल लाइंस बस अड्डा से रोडवेज बस से प्रतापगढ़ के लिए चले तो बगल में बैठे एक व्यक्ति ने खुद को प्रतापगढ़ निवासी बताया और बातचीत के दौरान बोतल में रखा पानी पिला दिया था। सूर्यप्रकाश शुक्ल थोड़ी देर में बेसुध हो गए तो वह उनकी अटैची लेकर बस से उतर गया। अटैची में लगभग पांच लाख कीमत के सामान थे।

