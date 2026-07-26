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नाबालिग बच्ची का अपहरण कर चलती कार में गंदी हरकत, मारपीट कर किया बेहोश और फिर...

By Srishti Kunj
हिन्दुस्तान संवाददाता, गंगापार
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प्रयागराज में किशोरी का अपहरण कर कार में छेड़खानी की गई। पीड़िता के परिजनों ने रेप की आशंका जताई है। परिजनों ने बच्ची से मारपीट का भी आरोप लगाया है। एसीपी के हस्तक्षेप पर बच्ची का मेडिकस कराया गया।

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बच्ची से चलती कार में छेड़खानी

यूपी में प्रयागराज के सैदाबाद में उतरांव थाना क्षेत्र की एक किशोरी के कथित अपहरण, चलती कार में छेड़खानी और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर शिकायत के बावजूद समय पर एफआईआर दर्ज न करने और मेडिकल परीक्षण में देरी करने का आरोप लगाया है। वहीं, पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला भूमि विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

पीड़िता के पिता के अनुसार उनकी नाबालिग पुत्री 23 जुलाई की दोपहर गांव के चौराहे पर दवा लेने गई थी। आरोप है कि रास्ते में गांव के दो नामजद तथा दो अज्ञात युवकों ने उसे जबरन काले रंग की कार में बैठा लिया। शिकायत के मुताबिक आरोपित उसे कार से लेकर सरायइनायत की ओर चले गए।

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परिजनों का आरोप है कि रास्ते में चलती कार के भीतर किशोरी के साथ छेड़खानी की गई तथा विरोध करने पर उसके सीने सहित शरीर के कई हिस्सों पर बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे उसे गंभीर अंदरूनी चोटें आईं और वह बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश आने पर किशोरी ने शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर बढ़े तो आरोपित कार लेकर फरार हो गए। बताया कि पीड़िता किसी तरह वहां से निकलकर जगतपुर पहुंची, जहां उसे एक परिचित व्यक्ति मिला।

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सूचना मिलने पर उसके पिता मौके पर पहुंचे और उसे घर लेकर आए। पीड़िता के पिता का आरोप है कि घटना की लिखित सूचना उतरांव थाने में देने के बावजूद न तो तत्काल एफआईआर दर्ज की गई और न ही पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। उनका कहना है कि सीने में गंभीर चोट होने के कारण किशोरी लगातार असहनीय दर्द से पीड़ित रही, लेकिन पुलिस की कथित लापरवाही के चलते समय पर इलाज और चिकित्सकीय परीक्षण नहीं हो सका।

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उन्होंने आरोप लगाया कि इससे महत्वपूर्ण साक्ष्य भी प्रभावित हो सकते हैं। मामले की जानकारी एसीपी हंडिया शेषधर पांडेय को दिए जाने पर उनके हस्तक्षेप से पीड़िता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैदाबाद भेजा गया। वहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया।पीड़िता की मां ने भी पुत्री के साथ किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है।एसीपी हंडिया शेषधर पांडेय ने बताया कि मामला संज्ञान में है। स्थानीय पुलिस की प्रारंभिक जांच में प्रकरण भूमि विवाद से संबंधित प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है और जांच के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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