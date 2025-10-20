Hindustan Hindi News
तुम यही चाहते हो तो मैं... प्रेमी को भेजा फांसी का वीडियो, आई लव यू लिख फंदे से लटकी छात्रा

संक्षेप: यूपी के प्रयागराज में प्रेमी की बेवफाई से आहत एक छात्रा ने शनिवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा ने खुदकुशी से पहले प्रेमी को फांसी का वीडियो भेजा और फिर ‘आई लव यू’ लिखकर फंदे से लटक गई।

Mon, 20 Oct 2025 01:29 PMSrishti Kunj संवाददाता, प्रयागराज
यूपी के प्रयागराज में प्रेमी की बेवफाई से आहत एक छात्रा ने शनिवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा ने खुदकुशी से पहले प्रेमी को फांसी का वीडियो भेजा और फिर ‘आई लव यू’ लिखकर फंदे से लटक गई। पिता की तहरीर पर अतरसुइया पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छात्रा के प्रेमी को हिरासत में ले लिया।

बाबा जी का बाग दरियाबाद निवासी ऋषि केसरवानी की 17 वर्षीय बेटी प्रगति केसरवानी इंटर की पढ़ाई पूरी कर बीकॉम में प्रवेश की तैयारी कर रही थी। पुलिस के मुताबिक, ठाकुरदीन का हाता बहादुरगंज निवासी राज शर्मा पुत्र मधु शर्मा से उसका प्रेम संबंध था। यह बात दोनों के परिजन जानते थे। लक्ष्मण मार्केट में मोबाइल की दुकान पर काम करने वाला राज कुछ समय से प्रगति से बात नहीं कर रहा था। इससे वह काफी परेशान थी।

शनिवार दोपहर दोनों के बीच व्हॉट्सएप पर बात हुई, जिसमें प्रगति ने राज को 14 सेकंड का फांसी का वीडियो भेजा और लिखा कि तुम यही चाहते हो तो मैं जा रही हूं। इस पर राज ने उकसाने वाला जवाब दिया। एक बजकर 59 मिनट पर राज को ‘आई लव यू’ का आखिरी संदेश भेजकर प्रगति ने फांसी लगा ली। उस वक्त वह घर में अकेली थी। छोटे भाई को खेलने बाहर भेज दिया था।

आधे घंटे बाद पिता घर आए तो प्रगति का कमरा बंद मिला। उन्होंने आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह घबराए और आसपास के लोगों को बुलाए। धक्का देकर दरवाजा खोला गया तो प्रगति फंदे पर लटकी थी। घटना की सूचना पाकर अतरसुइया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

रविवार को प्रगति का अंतिम संस्कार किया गया। ऋषि घरेलू सामानों की होम डेलिवरी करते हैं। उनकी पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है। उनका 11 साल का एक बेटा है। थाना प्रभारी अतरसुइया ने बताया कि राज शर्मा पर छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर हिरासत में लिया गया है।

