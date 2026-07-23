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नाबालिग लड़की के गर्भपात के लिए मेडिकल बोर्ड गठित, अपहरण के बाद हुई थी प्रेग्नेंट

By Srishti Kunj
प्रमुख संवाददाता, प्रयागराज
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नाबालिग लड़की के गर्भपात के लिए मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है। लड़की का अपहरण हुआ था। आरोपी किशोर का भी डीएनए टेस्ट होगा। भ्रूण का डीएनए नमूना सुरक्षित रखा जाएगा।

नाबालिग लड़की के गर्भपात के लिए मेडिकल बोर्ड गठित, अपहरण के बाद हुई थी प्रेग्नेंट

यूपी के प्रयागराज में गंगापार के मऊआइमा थाना क्षेत्र की गर्भवती किशोरी के गर्भपात के लिए जिला प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एके तिवारी ने चिकित्सकों की टीम गठित की है। मऊआइमा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी का चार अप्रैल को अपहरण कर लिया गया था। बाद में बरामद किए जाने के उपरांत कराए गए चिकित्सकीय परीक्षण में किशोरी के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पीड़िता की मां ने बेटी का गर्भपात कराने की अनुमति देने की मांग करते हुए गंगानगर जोन के डीसीपी को प्रार्थना पत्र दिया।

उन्होंने आवेदन जिलाधिकारी को अग्रसारित किया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी ने गर्भ समापन से पूर्व महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। स्पष्ट किया है कि भ्रूण का डीएनए नमूना सुरक्षित रखा जाए तथा नामजद किशोर अपचारी का भी डीएनए सैंपल लेकर वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में संरक्षित किया जाए। इससे न्यायिक प्रक्रिया के दौरान डीएनए परीक्षण के माध्यम से महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध रह सकेंगे। डीसीपी की ओर से आठ जुलाई को प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 10 जुलाई को जारी पत्र में पीड़िता का प्रेग्नेंसी टेस्ट पॉजिटिव पाया गया।

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दिनदहाड़े स्कूटी सवार लड़की का अपहरण

थरवई थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय लड़की बुधवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे अपनी मां के साथ स्कूटी से मौसी के घर नरायनपुर गांव जा रही थी। गांव के समीप कार सवार चार युवकों ने ओवरटेक कर स्कूटी रोक ली। मुख्य आरोपी अपने साथियों के साथ उतरा और लड़की को जबरन कार में खींच लिया। उसकी मां ने विरोध किया तो मारपीट की गई। शोर सुनकर जब तक आसपास के लोग पहुंचते तब तक लड़की को लेकर चारों आरोपी कार से फरार हो गए।

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पुलिस की मानें तो मुख्य आरोपी आपराधिक किस्म का और हाल ही में वाराणसी जेल से जमानत पर बाहर आया है। लड़की की मां की तहरीर पर थरवई पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उनके घर और संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन आरोपी हाथ नहीं लगे। पुलिस ने देर रात तक वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया। एसीपी थरवई अरुण पराशर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मुख्य आरोपी का लड़की के रिश्तेदार होने की जानकारी मिली है। आरोपी आपराधिक गतिविधियों में भी संलिप्त रहता है। पुलिस टीम लड़की की सकुशल बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।

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Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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