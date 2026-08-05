बेरहमी! नाबालिग को पेड़ से बांधकर पीटा, ब्लेड-सूजा से वारकर डाला मिर्ची पाउडर
प्रयागराज में एक नाबालिग को चोर समझकर युवकों ने पेड़ से बांधकर पीटा। उसपर ब्लेड-सूजा से वारकर मिर्ची पाउडर डाला गया। नाबालिग मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है।
यूपी के प्रयागराज में एक नाबालिग लड़के को पीटा गया और फिर धारदार हथियार से हमला करते हुए उसपर मिर्ची पाउडर फेंका गया। बताया जा रहा है कि सोरांव इलाके के अब्दालपुर खास धरिकार का पूरा गांव में मानसिक रोग से पीड़ित नाबालिग को चोर समझ पेड़ से बांधकर बेहरमी से पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि शरीर पर ब्लेड से काटते हुए मिर्ची तक डाली गई। इसके बाद नाबालिग लड़की बेहोश हो गया। लड़के के अचेत होने पर आरोपी वहां से फरार हो गए। उसे गंभीरावस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार सोरांव थानाक्षेत्र के अब्दालपुर खास धरिकार का पूरा गांव निवासी सुरेश कुमार का 16 वर्षीय बेटा शिवम कुछ महीनों से मानसिक रूप से बीमार चल रहा है। परिजन उसका इलाज भी करवा रहे हैं। शनिवार भोर शिवम अचानक घर निकल नहर की ओर चला गया। आरोप है कि मजरा तिल्ली का पूरा निवासी तीन-चार युवकों ने शिवम को चोर समझ दबोच लिया और पेड़ से बांध कर बेरहमी से पिटाई कर दी। शिवम के शरीर पर कोई जगह ब्लेड और सूजा से वार कर जख्मी कर दिया। यहां तक कि जख्म पर नमक एवं मिर्च पाउडर डाला गया, जिससे तड़पते हुए शिवम अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा।
इसके बाद किसी तरह शिवम की जानकारी परिवार को मिली। परिवार ने शिवम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। शिवम की हालत गंभीर बनी हुई है। शिवम की मां रेनू देवी ने सोरांव थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। उधर, थाना प्रभारी दीनदयाल सिंह का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौते की बात चल रही है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए हैं। लड़के का इलाज जारी है। दोनों पक्ष अब सुलह समझौता करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आरोपियों ने लड़के को चोर समझकर पीटा था।
मामले में शुरुआती रूप से पुलिस जांच की गई। लड़के की हालत भी अब स्थिर है। पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच और लड़के की हालत देखी जा रही है। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाया जा रहा है। मामले में आगे की कार्रवाई इसी के बाद होगी। अगर पीड़ित के परिजन कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए कहेंगे तो पुलिस मामले में जांच करेगी। आगे की कार्रवाई के लिए परिजनों से बात की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें