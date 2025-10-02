UP Prayagraj Man Took Money one lakh rupees from Girlfriend tied with bike Dragged in village प्रेमी ने युवती से एक लाख रुपये लेकर की जबरदस्ती, बाइक से बांधकर गांव में घसीटा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
प्रेमी ने युवती से एक लाख रुपये लेकर की जबरदस्ती, बाइक से बांधकर गांव में घसीटा

यूपी के प्रयागराज में एक युवक ने पहले प्रेमिका से व्यापार के नाम पर एक लाख रुपये लिए फिर प्रेमिका के साथ जबरदस्ती की। इसके बाद भी नहीं माना और आरोपी ने बाइक में दुपट्टे से हाथ बांधकर युवती को घसीटा।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, प्रयागराजThu, 2 Oct 2025 02:12 PM
यूपी के प्रयागराज में एक युवक ने पहले प्रेमिका से व्यापार के नाम पर एक लाख रुपये लिए फिर प्रेमिका के साथ जबरदस्ती की। इसके बाद भी नहीं माना और आरोपी ने बाइक में दुपट्टे से हाथ बांधकर युवती को घसीटा। हालांकि पुलिस मारपीट का मामला बता रही है। मामले में युवती ने शिकायत दर्ज करवाई है। मामले में जांच चल रही है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार मऊआइमा थानाक्षेत्र की एक 22 वर्षीय युवती का गांव के ही एक युवक से पिछले दो साल से प्रेम संबंध चल रहा है। युवक ने नया व्यापार शुरू करने के नाम उससे एक लाख रुपये मांगे। युवती ने प्रेमी के लिए एक लाख रुपये का इंतजाम कर दिया। इसके बाद युवती बुधवार रात एक लाख रुपये लेकर गांव के बाहर मिलने पहुंची।

आरोप है कि युवक एक लाख रुपये लेने के बाद अपने एक साथी के साथ बाइक पर युवती को बैठाकर सोरांव थाना क्षेत्र के नजरपुर गांव के समीप पहुंचा। जहां उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। युवती के विरोध करने पर मारपीट की और उसका हाथ दुपट्टा से बाइक से बांधकर घसीटने लगा। इससे युवती बुरी तरह घायल हो गई। युवती की चीख पुकार सुनकर आसपास के दर्जनों की संख्या में ग्रामीण लाठी डंडा लेकर पहुंचे।

बताया जा रहा है कि ग्रामीणों को आते देख दोनों युवक बाइक छोड़कर भाग निकले। सोरांव थाना प्रभारी केशव वर्मा ने बताया कि युवक और युवती एक ही गांव के निवासी हैं। युवती के बयान पर जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। जांच की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

