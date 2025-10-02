प्रेमी ने युवती से एक लाख रुपये लेकर की जबरदस्ती, बाइक से बांधकर गांव में घसीटा

यूपी के प्रयागराज में एक युवक ने पहले प्रेमिका से व्यापार के नाम पर एक लाख रुपये लिए फिर प्रेमिका के साथ जबरदस्ती की। इसके बाद भी नहीं माना और आरोपी ने बाइक में दुपट्टे से हाथ बांधकर युवती को घसीटा।

यूपी के प्रयागराज में एक युवक ने पहले प्रेमिका से व्यापार के नाम पर एक लाख रुपये लिए फिर प्रेमिका के साथ जबरदस्ती की। इसके बाद भी नहीं माना और आरोपी ने बाइक में दुपट्टे से हाथ बांधकर युवती को घसीटा। हालांकि पुलिस मारपीट का मामला बता रही है। मामले में युवती ने शिकायत दर्ज करवाई है। मामले में जांच चल रही है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार मऊआइमा थानाक्षेत्र की एक 22 वर्षीय युवती का गांव के ही एक युवक से पिछले दो साल से प्रेम संबंध चल रहा है। युवक ने नया व्यापार शुरू करने के नाम उससे एक लाख रुपये मांगे। युवती ने प्रेमी के लिए एक लाख रुपये का इंतजाम कर दिया। इसके बाद युवती बुधवार रात एक लाख रुपये लेकर गांव के बाहर मिलने पहुंची।

आरोप है कि युवक एक लाख रुपये लेने के बाद अपने एक साथी के साथ बाइक पर युवती को बैठाकर सोरांव थाना क्षेत्र के नजरपुर गांव के समीप पहुंचा। जहां उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। युवती के विरोध करने पर मारपीट की और उसका हाथ दुपट्टा से बाइक से बांधकर घसीटने लगा। इससे युवती बुरी तरह घायल हो गई। युवती की चीख पुकार सुनकर आसपास के दर्जनों की संख्या में ग्रामीण लाठी डंडा लेकर पहुंचे।