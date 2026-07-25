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लड़की ने किसी और से कर ली शादी, नाराज युवक ने लड़की के दरवाजे पर खुद को लगाई आग

By Srishti Kunj
वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
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प्रयागराज में एक लड़के ने लड़की के दरवाजे पर खुद को आग लगा ली। किसी दूसरे लड़के से शादी करने पर युवक नाराज था। उसने आत्मघाती कदम उठाया। इलाज के लिए युवक को एसआरएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

Man set himself on fire
युवती के दरवाजे पर युवक ने खुद को लगाई आग

यूपी के प्रयागराज में कीडगंज के कृष्णा नगर मोहल्ले में शुक्रवार की भोर उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब एक युवक ने खुद पर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा ली। उसने मोहल्ले की एक युवती के दरवाजे पर जाकर आत्मघाती कदम उठाया। गंभीरावस्था में उसे एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। उधर, युवक की मां ने युवती और उसके परिजनों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए तहरीर दी है।

पुलिस के अनुसार, कृष्णा नगर के 26 वर्षीय शनि सोनकर की मऊ जिले की मूलनिवासी एक युवती से गहरी दोस्ती थी। युवती और उसका परिवार मोहल्ले में वर्षों से किराए पर रहता है। कुछ महीने पहले युवती ने अहमदाबाद में काम करने वाले एक युवक से शादी कर ली। इससे शनि नाराज चल रहा था। तीन दिन पहले युवती मायके आई थी। आरोप है कि शनि शुक्रवार की भोर में करीब साढ़े चार बजे युवती के घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजा खोलने की बात, लेकिन युवती और उसके परिजनों ने दरवाजा नहीं खोला, जिससे नाराज होकर शनि ने पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा ली।

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आग की लपटें और चीख पुकार सुनकर मोहल्ले वाले बाहर निकल आए और उसे तत्काल एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। 60 फीसदी से अधिक हिस्सा जल जाने से शनि की हालत गंभीर बनी हुई है। कीडगंज थाना प्रभारी प्रीतम तिवारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में युवक के खुद से आग लगने की पुष्टि हुई है। उसके परिजनों की तहरीर पर मामले की जांच की जा रही है।

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ससुराल वालों की पिटाई से क्षुब्ध युवक ने दी जान

ससुराल वालों की डांट व मारपीट से तंग युवक ने घर पहुंच खुदकुशी कर ली। शुक्रवार को सुबह इस घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो कोहराम मच गया। मेजा थाना के पकरी सेवार निवासी उमा निषाद मछली का कारोबार करते हैं। उनके छह बेटों में चौथे नंबर का 27 वर्षीय सत्य नारायण उर्फ सतई निषाद की शादी भदोही जिले के कोईरौना थाना के बारीपुर गांव में पंजाबी निषाद की बेटी आरती से हुई थी। आरती से दो बेटियां भी हैं। दो दिन पहले उसकी पत्नी बोली कि सीतामढ़ी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में वह उसके साथ चले।

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पत्नी की बात पर सतई सीतामढ़ी गया। वहां से वह अपने बच्चों व पत्नी के साथ ससुराल चला गया, जहां किसी बात को लेकर उसके साले व अन्य से बातचीत के बाद गाली गलौज व मारपीट हो गई। सतई ने इस बात की जानकारी अपने पिता को दी तो वह किसी रिश्तेदार को उसके पास भेजा। छोटे भाई पंचम निषाद ने बताया कि ससुराल में सतई को उसके ससुराल वालों ने पीटा था। मामले की सीतामढ़ी पुलिस चौकी में तहरीर भी दी थी। लेकिन गुरुवार रात भाई सतई घर पहुंचा तो इतना क्षुब्ध था कि फांसी लगाकर जान दे दी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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