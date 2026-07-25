लड़की ने किसी और से कर ली शादी, नाराज युवक ने लड़की के दरवाजे पर खुद को लगाई आग
प्रयागराज में एक लड़के ने लड़की के दरवाजे पर खुद को आग लगा ली। किसी दूसरे लड़के से शादी करने पर युवक नाराज था। उसने आत्मघाती कदम उठाया। इलाज के लिए युवक को एसआरएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
यूपी के प्रयागराज में कीडगंज के कृष्णा नगर मोहल्ले में शुक्रवार की भोर उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब एक युवक ने खुद पर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा ली। उसने मोहल्ले की एक युवती के दरवाजे पर जाकर आत्मघाती कदम उठाया। गंभीरावस्था में उसे एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। उधर, युवक की मां ने युवती और उसके परिजनों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए तहरीर दी है।
पुलिस के अनुसार, कृष्णा नगर के 26 वर्षीय शनि सोनकर की मऊ जिले की मूलनिवासी एक युवती से गहरी दोस्ती थी। युवती और उसका परिवार मोहल्ले में वर्षों से किराए पर रहता है। कुछ महीने पहले युवती ने अहमदाबाद में काम करने वाले एक युवक से शादी कर ली। इससे शनि नाराज चल रहा था। तीन दिन पहले युवती मायके आई थी। आरोप है कि शनि शुक्रवार की भोर में करीब साढ़े चार बजे युवती के घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजा खोलने की बात, लेकिन युवती और उसके परिजनों ने दरवाजा नहीं खोला, जिससे नाराज होकर शनि ने पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा ली।
आग की लपटें और चीख पुकार सुनकर मोहल्ले वाले बाहर निकल आए और उसे तत्काल एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। 60 फीसदी से अधिक हिस्सा जल जाने से शनि की हालत गंभीर बनी हुई है। कीडगंज थाना प्रभारी प्रीतम तिवारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में युवक के खुद से आग लगने की पुष्टि हुई है। उसके परिजनों की तहरीर पर मामले की जांच की जा रही है।
ससुराल वालों की पिटाई से क्षुब्ध युवक ने दी जान
ससुराल वालों की डांट व मारपीट से तंग युवक ने घर पहुंच खुदकुशी कर ली। शुक्रवार को सुबह इस घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो कोहराम मच गया। मेजा थाना के पकरी सेवार निवासी उमा निषाद मछली का कारोबार करते हैं। उनके छह बेटों में चौथे नंबर का 27 वर्षीय सत्य नारायण उर्फ सतई निषाद की शादी भदोही जिले के कोईरौना थाना के बारीपुर गांव में पंजाबी निषाद की बेटी आरती से हुई थी। आरती से दो बेटियां भी हैं। दो दिन पहले उसकी पत्नी बोली कि सीतामढ़ी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में वह उसके साथ चले।
पत्नी की बात पर सतई सीतामढ़ी गया। वहां से वह अपने बच्चों व पत्नी के साथ ससुराल चला गया, जहां किसी बात को लेकर उसके साले व अन्य से बातचीत के बाद गाली गलौज व मारपीट हो गई। सतई ने इस बात की जानकारी अपने पिता को दी तो वह किसी रिश्तेदार को उसके पास भेजा। छोटे भाई पंचम निषाद ने बताया कि ससुराल में सतई को उसके ससुराल वालों ने पीटा था। मामले की सीतामढ़ी पुलिस चौकी में तहरीर भी दी थी। लेकिन गुरुवार रात भाई सतई घर पहुंचा तो इतना क्षुब्ध था कि फांसी लगाकर जान दे दी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
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