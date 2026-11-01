युवक ने हिंदू बनकर रीति-रिवाजों से की शादी, लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया
प्रयागराज में एक युवक ने हिंदू बनकर एक युवती से हिंदू रीति-रिवाजों से शादी कर ली। लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हुए उन्होंने लड़की का उत्पीड़न किया। इसके बाद लड़की मायके आ गई और पिता को जानकारी दी।
प्रयागराज, संवाददाता। यूपी के प्रयागराज में दारागंज निवासी एक व्यक्ति ने बेटी की शादी में कथित तौर पर अपनी पहचान छिपाने, बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और उत्पीड़न करने का गंभीर आरोप लगाया है। पिता का दावा है कि बेटी के ससुराल पक्ष ने वैवाहिक परिचय पत्रिका में हिंदू नाम और कथित फर्जी शैक्षिक योग्यता व पद का उल्लेख कर परिवार को धोखे में रखा। उन्होंने बेटी के पति, सास-ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और परिवार की सुरक्षा की मांग की है।
इंदिरा कॉलोनी बक्शी खुर्द निवासी डॉ. राधेश्याम की ओर से दारागंज थाने में दी गई तहरीर के मुताबिक, उनकी बेटी राजमाधवी की शादी सात फरवरी 2025 को लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में बुद्ध विहार तकरोही निवासी तथाकथित अनुपम कुशवाहा व राजश्री कुशवाहा के बेटे अनिरुद्ध कुशवाहा के साथ शहर के एक गार्डन में हुई थी। आरोप है कि हिंदू रीति-रिवाजों से रस्में भी पूरी की गई थीं। पिता ने दावा किया कि शादी के बाद बेटी को ससुराल में कथित तौर पर अलग-अलग नामों और पहचान से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी हुई। इसके बाद उसका उत्पीड़न शुरू हो गया और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाने लगा।
पिता द्वारा दी गई तहरीर में यह भी आरोप है कि आरोपी दूसरे धर्म के पासपोर्ट पर विदेश जाते थे। इस सब की जानकारी उन्हें शादी से पहले नहीं थी। ऐसे में उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। लेकिन शादी के बाद से ही बेटी का उत्पीड़न होने लगा है। बेटी मायके भी आ गई। उसने वापस आने के बाद सारी जानकारी दी।
बीमार होने पर मायके लौटी बेटी
तहरीर के अनुसार, लगातार उत्पीड़न के कारण बेटी की तबीयत बिगड़ गई। जान का खतरा महसूस होने पर वह अपना स्त्रीधन और शादी में मिली कार ससुराल में छोड़कर 13 अक्तूबर 2026 को किराये की टैक्सी से मायके आ गई। पिता का आरोप है कि 15 अक्तूबर को पुलिस को शिकायत दी गई और डाक से अधिकारियों को प्रार्थनापत्र भेजा गया, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई।
शिकायत वापस लेने के लिए धमकाने का आरोप
डॉ. राधेश्याम ने आरोप लगाया कि इसके बाद कुछ अज्ञात लोग उनके घर पहुंचे और शिकायत वापस नहीं लेने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने बेटी के नाम पर पंजीकृत कार के कथित दुरुपयोग की आशंका भी जताई है। उन्होंने मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें