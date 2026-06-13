घुमाने के बहाने प्रेमिका के पति को ले गए और कर दी हत्या, पत्नी की साजिश पर बीच सड़क रेता गला
यूपी में एक प्रेमी चित्रकूट घुमाने के बहाने प्रेमिका के पति को लाया और उसे मार डाला। मृतक प्रयागराज का रहने वाला था। मामले में मृतक की पत्नी समेत प्रेमी और प्रेमी के दोस्त गिरफ्तार किए गए हैं।
भगवान राम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट घुमाने के बहाने लाकर पत्नी के प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर गला रेत डाला। एमपी पुलिस ने शव की शिनाख्त के बाद जब छानबीन की तो वारदात को अंजाम देने में रची गई साजिश में पत्नी की भी उजागर हुई। पुलिस ने मृतक की पत्नी के साथ ही प्रेमी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। प्रेमी व दोस्त के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू, बाइक व तीन मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किए है।
पिछले आठ जून को एमपी के चित्रकूट थाना क्षेत्र स्थित सती अनुसूया आश्रम जंगल में झाडियों के पीछे हत्या के बाद फेंके गए अज्ञात युवक का शव पुलिस ने बरामद किया था। दो दिन बाद शव शिनाख्त हुई। मृतक 35 वर्षीय संजीव उर्फ संजू पासी निवासी दादूपुर अमिलिया थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज का रहने वाला था। शव की शिनाख्त मृतक की मां गुलाब बाई व उसकी पत्नी अनीता देवी ने की। शिनाख्त के बाद पुलिस ने छानबीन शुरु की। पुलिस ने साइबर सेल के जरिए नंबरों को ट्रेस किया। इसके साथ ही संदेह के आधार पर मृतक की पत्नी अनीता से पूछताछ की।
थाना प्रभारी जीएस वाजपेई ने बताया कि संजीव की हत्या की साजिश उसकी पत्नी अनीता ने अपने प्रेमी अमित सिंह उर्फ बडकू निवासी खटांगी थाना एयरपोर्ट जिला प्रयागराज के साथ मिलकर रची थी। हत्या में अमित का दोस्त शेरा उर्फ राजू निषाद निवासी धनुवा मामा भांजा तालाब के पास थाना नैनी जिला प्रयागराज भी शामिल रहा। थाना प्रभारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान अनीता ने पुलिस को बताया कि उसके अमित सिंह के साथ पिछले तीन साल से प्रेम संबंध है। जिसके चलते पति से अक्सर विवाद होता था। रोजाना के झगड़े से परेशान होकर उसने अपने प्रेमी अमित सिंह व उसके दोस्त शेरा उर्फ राजू निषाद के साथ मिलकर पति संजीव की हत्या की साजिश रची थी।
थाना प्रभारी के मुताबिक अनीता देवी के बयानों, सायबर सेल से प्राप्त लोकेशन व सीडीआर के आधार पर पाया गया कि अमित सिंह व शेरा उर्फ राजू चित्रकूट घूमने के बहाने से संजीव को अपने साथ बाइक से लिवाकर लाए। अमित सिंह की बाइक से तीनो से सती अनुसुइया रोड में मोड के अंदर करीब एक किमी आगे पुल के पास पेशाब करने के बहाने रुके। यहीं पर बाइक से उतरकर अमित व उसके दोस्त शेरा ने धारदार चाकू से संजीव का गला रेत डाला।
हत्या करने के बाद संजीव का शव झाडियो में फेंक दिया। इन दोनो ने संजीव की जेब में पड़े पहचान संबंधी दस्तावेज, मोबाइल फोन व पैसा निकाल लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि अनीता देवी, उसके प्रेमी अमित सिंह व दोस्त शेरा के पास से वारदात में प्रयुक्त चाकू, बाइक व तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए है। तीनो को पुलिस ने शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया। जहां से न्यायिक हिरासत में केन्द्रीय कारागार सतना भेज दिया।
थाना प्रभारी जीएस वाजपेई ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में हत्या की पूरी साजिश का खुलासा हुआ है।पुलिस ने घटनास्थल और आरोपियों के बताए स्थानों से महत्वपूर्ण साक्ष्य भी एकत्र किए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, बाइक और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें