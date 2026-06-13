घुमाने के बहाने प्रेमिका के पति को ले गए और कर दी हत्या, पत्नी की साजिश पर बीच सड़क रेता गला

यूपी में एक प्रेमी चित्रकूट घुमाने के बहाने प्रेमिका के पति को लाया और उसे मार डाला। मृतक प्रयागराज का रहने वाला था। मामले में मृतक की पत्नी समेत प्रेमी और प्रेमी के दोस्त गिरफ्तार किए गए हैं।

भगवान राम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट घुमाने के बहाने लाकर पत्नी के प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर गला रेत डाला। एमपी पुलिस ने शव की शिनाख्त के बाद जब छानबीन की तो वारदात को अंजाम देने में रची गई साजिश में पत्नी की भी उजागर हुई। पुलिस ने मृतक की पत्नी के साथ ही प्रेमी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। प्रेमी व दोस्त के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू, बाइक व तीन मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किए है।

पिछले आठ जून को एमपी के चित्रकूट थाना क्षेत्र स्थित सती अनुसूया आश्रम जंगल में झाडियों के पीछे हत्या के बाद फेंके गए अज्ञात युवक का शव पुलिस ने बरामद किया था। दो दिन बाद शव शिनाख्त हुई। मृतक 35 वर्षीय संजीव उर्फ संजू पासी निवासी दादूपुर अमिलिया थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज का रहने वाला था। शव की शिनाख्त मृतक की मां गुलाब बाई व उसकी पत्नी अनीता देवी ने की। शिनाख्त के बाद पुलिस ने छानबीन शुरु की। पुलिस ने साइबर सेल के जरिए नंबरों को ट्रेस किया। इसके साथ ही संदेह के आधार पर मृतक की पत्नी अनीता से पूछताछ की।

थाना प्रभारी जीएस वाजपेई ने बताया कि संजीव की हत्या की साजिश उसकी पत्नी अनीता ने अपने प्रेमी अमित सिंह उर्फ बडकू निवासी खटांगी थाना एयरपोर्ट जिला प्रयागराज के साथ मिलकर रची थी। हत्या में अमित का दोस्त शेरा उर्फ राजू निषाद निवासी धनुवा मामा भांजा तालाब के पास थाना नैनी जिला प्रयागराज भी शामिल रहा। थाना प्रभारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान अनीता ने पुलिस को बताया कि उसके अमित सिंह के साथ पिछले तीन साल से प्रेम संबंध है। जिसके चलते पति से अक्सर विवाद होता था। रोजाना के झगड़े से परेशान होकर उसने अपने प्रेमी अमित सिंह व उसके दोस्त शेरा उर्फ राजू निषाद के साथ मिलकर पति संजीव की हत्या की साजिश रची थी।

थाना प्रभारी के मुताबिक अनीता देवी के बयानों, सायबर सेल से प्राप्त लोकेशन व सीडीआर के आधार पर पाया गया कि अमित सिंह व शेरा उर्फ राजू चित्रकूट घूमने के बहाने से संजीव को अपने साथ बाइक से लिवाकर लाए। अमित सिंह की बाइक से तीनो से सती अनुसुइया रोड में मोड के अंदर करीब एक किमी आगे पुल के पास पेशाब करने के बहाने रुके। यहीं पर बाइक से उतरकर अमित व उसके दोस्त शेरा ने धारदार चाकू से संजीव का गला रेत डाला।

हत्या करने के बाद संजीव का शव झाडियो में फेंक दिया। इन दोनो ने संजीव की जेब में पड़े पहचान संबंधी दस्तावेज, मोबाइल फोन व पैसा निकाल लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि अनीता देवी, उसके प्रेमी अमित सिंह व दोस्त शेरा के पास से वारदात में प्रयुक्त चाकू, बाइक व तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए है। तीनो को पुलिस ने शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया। जहां से न्यायिक हिरासत में केन्द्रीय कारागार सतना भेज दिया।