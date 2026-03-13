बेटी को भगा ले गया था प्रेमी, वापस पाने को गुस्से में पिता ने लड़के के भतीजे को कर लिया अगवा

यूपी के प्रयागराज में सरायइनायत थानाक्षेत्र में एक बच्चे के अपहरण की घटना सामने आई है। बुधवार रात पुलिस कंट्रोल रूम से एक बच्चे की अपहरण की सूचना वायरलेस सेट पर प्रसारित हुई तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

यूपी के प्रयागराज में सरायइनायत थानाक्षेत्र में एक बच्चे के अपहरण की घटना सामने आई है। बुधवार रात पुलिस कंट्रोल रूम से एक बच्चे की अपहरण की सूचना वायरलेस सेट पर प्रसारित हुई तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। डीसीपी गंगानगर के निर्देश पर सक्रिय हुई सराय‌इनायत पुलिस ने अपहृत बच्चे को मिर्जापुर के कछवा थानाक्षेत्र से रात में ही बरामद कर लिया। बच्चा बरामद होने पर पुलिस ने राहत की सांस ली।

सरायइनायत थानाक्षेत्र के बर‌ईपुर गांव मजरा टोडरपुर निवासी सेवालाल मुसहर की बालिग लड़की सोमवार को गायब हो गई थी। खोजबीन के दौरान पता चला कि उसकी बेटी को ज्ञानपुर भदोही निवासी दीपक मुसहर भगा ले गया है जो कतवारूपुर गांव स्थित रतन सिंह के भट्ठे पर काम करता है। सेवालाल उसके परिजनों से लड़की बुलाने की बात कही। पुलिस के मुताबिक लड़की नहीं मिलने पर सेवालाल ने दीपक के सात वर्षीय भतीजे हिमांशु पुत्र मूलचंद का बुधवार दोपहर में अपहरण कर लिया। मूलचंद शाम को भटठे के पास अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो हिमांशु गायब था।

मूलचंद और उसकी पत्नी सोनम ने सोचा किसी ट्रैक्टर के साथ गया होगा। देर शाम तक हिमांशु के घर नही लौटने पर मूलचंद ने 112 पर काल कर बच्चे के अपहरण की सूचना दी। इसी दौरान पता चला कि उसके बेटे को सेवालाल उठा ले गया है। बच्चे के अपहरण की सूचना पर डीसीपी गंगानगर कुलदीप गुनावत ने सराय‌इनायत पुलिस को तत्काल बच्चों को बरामद करने का निर्देश दिया। पुलिस रात 10 बजे अपहृत बच्चे के पिता को लेकर टोडरपुर में मुसहरों के डेरे पर दबिश दी तो सेवालाल गिरफ्त में आ गया।

थानाध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया सेवालाल पहले आनाकानी करता रहा किंतु जब थोड़ा सख्ती की गई तो वह टूट गया और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कछवा थाना क्षेत्र के बहमलपुर से आधी रात को हिमांशु को बरामद कर लिया गया। सेवालाल ने अपहृत बच्चे को अपनी बेटी के ससुराल बहमलपुर में भतीजे आशीष के साथ भेजा था। सेवालाल के विरुद्ध अपहरण का केस दर्ज कर लिया गया है। शुक्रवार को पुलिस उसे जेल भेजेंगी।

हत्या की आशंका से घबराएं थे अधिकारी मुसहर बच्चे के अपहरण और वह भी मुसहर के द्वारा ही अपहरण किए जाने की सूचना पर पुलिस महकमे के आलाधिकारी घबरा गए थे। उन्हें आशंका थी कि कही अपहरणकर्ता बच्चे की हत्या न कर दे। वैसे भी जिले में बीते दिनों दो बच्चों के अपहरण होने घटना से पुलिस असहज महसूस कर रही है। बच्चे के मिलने पर पुलिस महकमे ने राहत की सांस ली है।