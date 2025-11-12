Hindustan Hindi News
UP Prayagraj Man Dead Body Found Had jumped in River After fight with wife
पत्नी से झगड़ाकर पानी में कूदे युवक का मिला शव, नदी किनारे से चुपचाप कपड़े लेकर चली गई थी बीवी

संक्षेप: यूपी के प्रयागराज में एयरपोर्ट थानाक्षेत्र में ससुर खदेरी नदी पुल के नीचे मंगलवार को एक युवक का शव पाया गया। मृतक की शिनाख्त 30 वर्षीय दुधई के रूप में की गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में दुधई के दो दिन पहले पत्नी से किसी बात को लेकर झगड़े के बाद नदी में छलांग लगाने की बात सामने आई है।

Wed, 12 Nov 2025 11:29 AMSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
यूपी के प्रयागराज में एयरपोर्ट थानाक्षेत्र में ससुर खदेरी नदी पुल के नीचे मंगलवार को एक युवक का शव पाया गया। मृतक की शिनाख्त 30 वर्षीय दुधई के रूप में की गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में दुधई के दो दिन पहले पत्नी से किसी बात को लेकर झगड़े के बाद नदी में छलांग लगाने की बात सामने आई है लेकिन, घटना के समय पत्नी ने पुलिस को सूचना नहीं दी थी। दुधई सैलीटर वैली में परिवार के साथ रहकर मजदूरी करता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम को भेज दिया।

भदोही जिले के गोपीगंज गोहिलाव निवासी 30 वर्षीय दुधई की पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी। उससे एक बेटी है, जो गांव में दादा-दादी के साथ रहती है। तकरीबन पांच साल पहले दुधई ने वाराणसी की इंद्रावती से दूसरी शादी की थी। दुधई पत्नी इंद्रावती के साथ प्रयागराज में सैलीटर वैली में किराए के कमरे में रहकर मजदूरी करता था।

पुलिस के मुताबिक, दो दिन पहले दुधई का पत्नी इंद्रावती से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद दुधई ने जलालपुर घोसी गांव के पास पहुंचकर ससुर खदेरी नदी में छलांग लगा दी थी। खोजते हुए उसकी पत्नी पहुंची थी और नदी किनारे उसके कपड़े लेकर वापस चली गई थी। उसने घटना की जानकारी किसी को नहीं दी थी।

इधर, मंगलवार को आसपास के ग्रामीण जब नदी किनारे पहुंचे, तो पुल के नीचे उतराया देखा। शव मिलने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गयी। पुलिस ने पानी से शव को बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मृतक के शरीर में कोई चोट के निशान नहीं मिले। एयरपोर्ट थाना प्रभारी विनय सिंह ने बताया कि दो दिन पहले युवक ने पत्नी से कहासुनी के बाद नदी में छलांग लगाई थी। इसकी जानकारी महिला ने किसी को भी नहीं दी थी।

Prayagraj News Up News UP Top News अन्य..
