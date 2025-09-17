UP Prayagraj Man Commit Suicide After Fight with wife over some money पत्नी ने रुपये देने से किया मना तो पति ने की आत्महत्या, झगड़े के बाद लगाई फांसी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Prayagraj Man Commit Suicide After Fight with wife over some money

पत्नी ने रुपये देने से किया मना तो पति ने की आत्महत्या, झगड़े के बाद लगाई फांसी

यूपी के प्रयागराज में राजापुर के गंगानगर में पत्नी से झगड़े के बाद एक युवक ने सोमवार की रात फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने दरवाजे का लॉक तोड़कर शव को बाहर निकाला। युवक ने अपनी पत्नी से रुपये मांगे थे।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराजWed, 17 Sep 2025 10:37 AM
share Share
Follow Us on
पत्नी ने रुपये देने से किया मना तो पति ने की आत्महत्या, झगड़े के बाद लगाई फांसी

यूपी के प्रयागराज में राजापुर के गंगानगर में पत्नी से झगड़े के बाद एक युवक ने सोमवार की रात फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने दरवाजे का लॉक तोड़कर शव को बाहर निकाला। युवक ने अपनी पत्नी से रुपये मांगे थे। इसको लेकर कहासुनी के बाद आत्महत्या करने की बात सामने आई है।

जानकारी के अनुसार करेली के सदियापुर निवासी मुन्नालाल रविदास का 27 वर्षीय बेटा गोपी रविदास कैंट क्षेत्र के गंगानगर में किराए का कमरा लेकर पत्नी व बेटी के साथ रहता था। वह मजदूरी कर परिवार का जीविकोपार्जन करता था। पुलिस के अनुसार, कॉल्विन अस्पताल में गोपी के परिवार का कोई सदस्य भर्ती था। उसे देखने के लिए सोमवार को अस्पताल में उसकी पत्नी, सास व परिवार के अन्य लोग गए थे। अस्पताल में गोपी ने अपनी पत्नी से कुछ रुपये की मांग की, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया।

ये भी पढ़ें:भैंस चोरी के शक में अधेड़ को जमकर पीटा, बचकर भागने में बिजली के पोल से टकराकर मौत

अस्पताल से गोपी गंगानगर आवास पर पहुंचा और अंदर से दरवाजा बंद कर फांसी लगा ली। थोड़ी देर बाद जब परिजन आए तो दरवाजा बंद देख आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं मिलने पर खिड़की से झांक कर देखा, तो गोपी फंदे से लटक रहा था। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दरवाजे का लॉक तोड़कर शव को बाहर निकाला। थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि पूछताछ में पति-पत्नी के बीच कहासुनी की बात सामने आई है।

फंदे पर लटका मिला महिला का शव, जांच की मांग

झूंसी के हवेलिया निवासी एक महिला का शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। आत्महत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका के पिता ने तहरीर देकर पुलिस से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। तीस वर्षीय आरती यादव पत्नी लाल साहब यादव मंगलवार की सुबह पूजा पाठ किया। इसके बाद कमरे में चली गई थी।

बताया गया कि उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतका के पिता धूमनगंज निवासी श्याम बाबू यादव ने आरोप लगाया कि आरती कि पति से अनबन चल रही थी। 2012 में आरती की शादी हुई थी। दो बच्चे हैं। पुलिस को पोस्टमार्टम का इंतजार है। हालांकि चर्चा यह भी रही कि आरती गंभीर बीमारी से पीड़ित थी।

Prayagraj News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |