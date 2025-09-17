पत्नी ने रुपये देने से किया मना तो पति ने की आत्महत्या, झगड़े के बाद लगाई फांसी

यूपी के प्रयागराज में राजापुर के गंगानगर में पत्नी से झगड़े के बाद एक युवक ने सोमवार की रात फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने दरवाजे का लॉक तोड़कर शव को बाहर निकाला। युवक ने अपनी पत्नी से रुपये मांगे थे।

यूपी के प्रयागराज में राजापुर के गंगानगर में पत्नी से झगड़े के बाद एक युवक ने सोमवार की रात फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने दरवाजे का लॉक तोड़कर शव को बाहर निकाला। युवक ने अपनी पत्नी से रुपये मांगे थे। इसको लेकर कहासुनी के बाद आत्महत्या करने की बात सामने आई है।

जानकारी के अनुसार करेली के सदियापुर निवासी मुन्नालाल रविदास का 27 वर्षीय बेटा गोपी रविदास कैंट क्षेत्र के गंगानगर में किराए का कमरा लेकर पत्नी व बेटी के साथ रहता था। वह मजदूरी कर परिवार का जीविकोपार्जन करता था। पुलिस के अनुसार, कॉल्विन अस्पताल में गोपी के परिवार का कोई सदस्य भर्ती था। उसे देखने के लिए सोमवार को अस्पताल में उसकी पत्नी, सास व परिवार के अन्य लोग गए थे। अस्पताल में गोपी ने अपनी पत्नी से कुछ रुपये की मांग की, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया।

अस्पताल से गोपी गंगानगर आवास पर पहुंचा और अंदर से दरवाजा बंद कर फांसी लगा ली। थोड़ी देर बाद जब परिजन आए तो दरवाजा बंद देख आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं मिलने पर खिड़की से झांक कर देखा, तो गोपी फंदे से लटक रहा था। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दरवाजे का लॉक तोड़कर शव को बाहर निकाला। थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि पूछताछ में पति-पत्नी के बीच कहासुनी की बात सामने आई है।

फंदे पर लटका मिला महिला का शव, जांच की मांग झूंसी के हवेलिया निवासी एक महिला का शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। आत्महत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका के पिता ने तहरीर देकर पुलिस से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। तीस वर्षीय आरती यादव पत्नी लाल साहब यादव मंगलवार की सुबह पूजा पाठ किया। इसके बाद कमरे में चली गई थी।