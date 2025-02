LIVE Updates रिफ्रेश

Mahakumbh 2025 LIVE: आज महाकुंभ आएंगे उप-राष्ट्रपति, अब तक 31.46 श्रद्धालुओं ने किया स्नान

Mahakumbh 2025 LIVE: महाकुंभ में शामिल होने के लिए आज 73 देशों के 116 राजदूत प्रयागराज पहुंचेंगे। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। महाकुम्भ में अब तक 31.46 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। जानें महाकुंभ से जुड़े लाइव अपडेट्स

Prayagraj: Devotees take bath in the Ganga river during the Maha Kumbh Mela 2025 at Sangam area