LIVE Updates रिफ्रेश

Mahakumbh 2025 LIVE: महाकुंभ में उमड़ी भीड़, संगम स्टेशन बंद, प्रयागराज की सड़कें जाम

Mahakumbh 2025 LIVE: महाकुंभ में प्रमुख स्नान पर्व बीतने के बाद भी आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ बनी हुई है। इसका असर प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी प्रमुख मार्गों, शहर के अंदरूनी हिस्सों और स्टेशनों में देखने को मिला। जानें महाकुंभ से जुड़े सभी लाइव अपडेट्स

Devotees arrive at the Prayagraj railway station to return to their native places after taking a holy dip at the Mahakumbh, in Prayagraj.