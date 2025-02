LIVE Updates रिफ्रेश

Mahakumbh 2025 LIVE: नो व्हीकल जोन बना महाकुंभ मेला क्षेत्र, श्रद्धालुओं के लिए चलेगी वंदे भारत स्पेशल

Mahakumbh 2025 LIVE: महाकुंभ मेला क्षेत्र में बढ़ती भीड़ के कारण उसे नो व्हीकल जोन बना दिया गया है। महाकुंभ में दो दिन के लिए वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। वहीं, श्रद्धालुओं के लिए वंदे भारत स्पेशल चलाई जाएगी। जानें महाकुंभ से जुड़े लाइव अपडेट्स

Hindu pilgrims gather to take a holy dip on the banks of the river Ganges during the ongoing Maha Kumbh Mela festival in Prayagraj on February 14, 2025. (Photo by Niharika KULKARNI / AFP)